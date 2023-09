Wolfsburger Rotary-Clubs verbünden sich für das Gute

Wolfsburg Zusammen stemmten sie ein Jazz-Festival für die „Villa bunterkund“ des Wolfsburger Klinikums. Dabei kam einiges an Spendengeld zusammen.

Unterstützung der Wolfsburger Rotarier für die "Villa bunterkund" am Klinikum: Jan-Heie Erchinger (Zweiter von links), Claudia Gienapp, Frank Fabian (hinten rechts), Prof. Dr. Jacqueline Bauer (links) und Prof. Dr. Tomislav Stojanovic.

8250 Euro kamen beim ersten „Charity-Jazz-Festival“ im Hallenbad am Schachtweg zusammen. Das Besondere an der Veranstaltung: Die drei Rotary-Clubs aus Wolfsburg taten sich zusammen, um sie auf die Beine zu stellen. Die Idee der drei Präsidenten Tomislav Stojanovic (Rotary-Club Wolfsburg), Jan-Heie Erchinger (Rotary-Club Wolfsburg-Fallersleben) und Claudia Gienapp (Rotary-Club Gifhorn-Wolfsburg) war „von Erfolg gekrönt“, wie es in der Mitteilung zum Festival heißt.

„Stolz und glücklich sind wir über den Erfolg der Premiere des ersten Charity-Jazz-Festivals, veranstaltet von den drei Wolfsburger Rotary-Clubs gemeinsam mit dem Kulturzentrum Hallenbad im Juni“, erklärte Jan-Heie Erchinger. Gemeinsam haben die Clubs den Erlös aufgestockt, sodass insgesamt eine Spendensumme von 8250 Euro an die „Villa bunterkund“ des Wolfsburger Klinikums übergeben werden konnte.

Wolfsburger Rotarier helfen mit ihrer Spende der „Villa bunterkund“

„Jede Spende für unsere ,Villa bunterkund‘ erfreut unsere kleinen Patienten, ihre Familien und uns, denn auf unseren Stationen liegen kranke und schwerkranke Kinder und Jugendliche. In unserer ,Villa bunterkund‘ können sie in wohnlicher Atmosphäre spielen, kochen, essen, fernsehen, im Internet surfen oder sich in der Chillout-Lounge ausruhen. Sie schöpfen hier neue Kraft. Da wir den Betrieb der Villa fast ausschließlich über Spenden finanzieren, freuen wir uns besonders über diese großzügige finanzielle Unterstützung“, sagt Prof. Dr. Jacqueline Bauer, Chefärztin der Kinderklinik.

„Ohne die Arbeit des Kulturzentrums Hallenbad unter der Leitung von Luca Uhrig hätten wir das so niemals hinbekommen“, bedanken sich Claudia Gienapp und Tomislav Stojanovic für die Zusammenarbeit. „Mit guter Musik ein gutes Projekt zu unterstützen, dafür sind wir Rotarier immer zu begeistern. Wir freuen uns schon auf die nächsten gemeinsamen Aktionen“, fügt Frank Fabian als neuer Präsident des Rotary-Clubs Gifhorn-Wolfsburg abschließend hinzu.

