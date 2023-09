Wolfsburg: Senior begrabscht Frau

In Fallersleben belästigte ein Rentner am Mittwochabend nach Polizeiangaben nahe der Musikschule mehrere Frauen. Der Vorfall ereignete sich, als eine 41-Jährige am Fahrradstand in der Straße „Am alten Gut“ ihr Rad abstellen wolle. Der laut Polizei etwa 80 Jahre alte Mann habe sich ihr genähert und sie „unvermittelt unsittlich“ berührt. Erst als die Frau mit der Polizei drohte und Abstand zu ihm gewann, habe er nachgelassen. Anzüglichkeiten rief er ihr dennoch hinterher. Danach versuchte der Täter sich einer 75-Jährigen zu nähern, die jedoch vom ersten Opfer des alten Mannes gewarnt wurde. Daraufhin griff ein Zeuge ein, der den Mann vertrieb. Auch eine dritte Frau sprach er an, die allerdings kein Deutsch verstand. Daraufhin zog er ab.

Die Polizei beschreibt den Täter als etwa 1,50 groß und um die 80 Jahre alt. Deutsch habe er mit Akzent gesprochen. Zum Tatzeitpunkt habe er zudem ein Hörgerät im Ohr gehabt und einen Gehstock benutzt. Er trug eine dunkle Anzughose, dazu eine Anzugweste und eine Baskenmütze. Die Polizei Fallersleben nimmt unter der Telefonnummer (05362) 947410 Hinweise entgegen.

red

