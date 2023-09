Der Plan für den Welt-Alzheimertag in Wolfsburg steht

Mit Humor und den Facetten einer demenziellen Erkrankung beschäftigt sich das Programm des Welt-Alzheimertages in diesem Jahr. Mit verschiedenen Veranstaltungen will der Arbeitskreis „Treffpunkt Demenz“ am und um den 21. September herum auf diese Erkrankung aufmerksam machen. Darüber informiert die Stadt.

„Pflegefachkräfte sowie die pflegenden Angehörigen und alle Interessierten sind eingeladen, die unterschiedlichen Themen und die Herausforderung der Pflege von an Demenz erkrankten Menschen aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten“, sagt Stadträtin Monika Müller, Dezernentin für Soziales, Gesundheit, Klinikum und Sport.

Im Vorfeld des Welt-Alzheimertages wird der Demenzberater und Humortherapeut Markus Proske Vorträge halten. Dabei geht es am Donnerstag, 14. September, zwischen 9.30 und 11.30 Uhr in der Volkshochschule um das Thema „Ich habe eine Trockenperiode im Mund”. Gefragt werde dabei, wie sich sprachliche Probleme von Menschen mit Demenz besser verstehen lassen. Von 14 bis 16 Uhr schließt sich ein Vortrag mit dem Titel „Demenzfreundliches Krankenhaus“ im Klinikum an. Um 19 Uhr folgt in der VHS das Thema „Demenz – Humor kann helfen“.

Am Wolfsburger Alzheimer-Tag spielt auch Humor eine Rolle

„Herausforderndes Verhalten bei Demenz“ heißt ein weiterer Fachvortrag am Freitag, 15. September, von 9.30 bis 11.30 Uhr in der VHS. Nachmittags wird Markus Proske von 14 bis 16 Uhr durch den Vortrag zum Thema „Humor am Lebensende – Freude in der Demenz. Geht das?“ führen. Dabei stelle sich die Frage, ob Humor ein unerkanntes Potenzial der Palliativpflege sein kann.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Begleitend zu den Vorträgen sollen verschiedene Stationen eines Demenz-Parcours aufgebaut werden. Dieser simuliere die Symptome einer Demenz in verschiedenen Situationen des Alltags. „Er soll helfen, ein besseres Verständnis für demenziell Erkrankte zu entwickeln“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

In Wolfsburgs Innenstadt gibt‘s am Alzheimer-Tag eine Anbieterbörse

Am 21. September findet von 15 bis 17 Uhr die siebte Anbieterbörse für ambulante Hilfen unter dem Glasdach am Hugo-Bork-Platz statt. Hier werden ambulante Hilfsangebote für Menschen mit körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen vorgestellt. Der Tag findet seinen Ausklang um 19 Uhr mit dem Kinofilm „Romys Salon“ im Delphin-Palast. Erzählt werde die berührende Geschichte der Beziehung einer Enkelin und ihrer Oma, deren Salon und wie es sich anfühlt, immer mehr zu vergessen.

Zum Abschluss findet am Freitag, 22. September, von 15 bis 17 Uhr die Tanzzeit im Mehrgenerationshaus am Hansaplatz statt für Menschen mit Demenz, ihre Angehörigen und alle anderen, die Spaß am Tanzen, am Singen und an Geselligkeit haben. Fragen zur Thematik und dem Programm beantwortet der Senioren- und Pflegestützpunkt: pflegestuetzpunkt@stadt.wolfsburg.de oder (05361) 282848.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de