Wolfsburg Das Strike Bowling Center wird für einen Millionenbetrag modernisiert. Zukünftig heißt es auf den Namen „B‘Moovd“ – und so will es Gäste anlocken.

„Activity Lounge“ mit Billard, Snooker, Dart und digitalen Gaming-Stationen: So soll es im Inneren der neuen Wolfsburger Erlebnis-Arena „B‘Moovd“ im Allerpark aussehen.

Allerpark Neues Bowling-Center in Wolfsburg wird eine Erlebnis-Arena

In der Sportstadt Wolfsburg soll mit der Erlebnis-Arena „B‘Moovd“ ein neuer Ort für Bewegung, Begegnung und Genuss entstehen. „Auf einer Gesamtfläche von 3000 Quadratmetern entsteht ein moderner Treffpunkt für Sport-Enthusiasten, Freizeitgäste, Privatveranstaltungen und Firmenevents“, heißt es in der Mitteilung. Dafür habe das Wolfsburger Unternehmen Röhrdanz Fun + Fitness GmbH rund 3,5 Millionen Euro in die Modernisierung des ehemaligen Strike Bowling Centers im Allerpark investiert.

Für sportliche Besucher soll es ab Herbst 2023 24 top-moderne Bowling-Bahnen mit neuester digitaler Technik geben. Einige der Bahnen sollen mit Augmented-Reality-Technologie für ein interaktives Gaming-Erlebnis ausgestattet werden. An vier VIP-Bahnen soll ein Catering der Gäste möglich sein. Die „Activity Lounge“ soll mit Billard, Snooker, Dart und digitalen Gaming-Stationen ausgestattet werden.

Das „B‘Moovd“ will sportlichen Flair nach Wolfsburg bringen

Im Event-Bereich soll Begegnung großgeschrieben werden: Auf der Bühne sollen regelmäßig Events rund um das Thema Sport stattfinden. „Große LED-Wände und Monitore ermöglichen einzigartige Public-Viewing-Erlebnisse bei sportlichen Ereignissen wie Fußball-, Eishockey- und Football-Spielen, Formel-1-Rennen und anderen Sportanlässen“, heißt es in der Mitteilung. Zudem biete die Erlebnis-Arena für private Feierlichkeiten ebenso wie für Firmenevents den passenden Begegnungsrahmen.

Für Genuss soll eine moderne Sportsbar im amerikanischen Stil mit zwei gastronomischen Bereichen und umlaufender Theke sorgen. Im Innenbereich gibt es 300 Sitzplätze und im Biergarten stehen 50 Außenplätze zur Verfügung. „Das kulinarische Konzept bietet eine moderne Küche mit Sportsbar-Klassikern ebenso wie trendgerechte vegetarische und vegane Köstlichkeiten“, kündigt der Betreiber an.

Auch eine Sportsbar soll im neuen „B‘Moovd“ in Wolfsburg Gäste anlocken. Foto: B'Moovd / FMN

Das „B‘Moovd“ will sowohl Einheimischen als auch Besuchern von außen ein attraktives Freizeit-Angebot in exponierter Lage bieten. Die unmittelbare Nähe zu den Profi-Klubs VfL Wolfsburg und Grizzlys Wolfsburg werde sich im sportlichen Ambiente der Erlebnis-Arena mit sportiven Deko-Highlights und der Ausstellung besonderer Exponate aus dem internationalen Profi-Sport widerspiegeln. „Die heimischen Vereine unterstützt B‘Moovd mit Banner-Werbung und ist bereits mit dem neuen Logo in der Volkswagen-Arena präsent“, heißt es abschließend.

red

