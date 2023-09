Veranstaltungen in Wolfsburg Oktoberfest-Sause in Fallersleben ist völlig ausverkauft

Nichts geht mehr in Sachen Oktoberfest-Tickets: Die bayerische Gaudi, die der VfB Fallersleben wieder auf dem Festplatz am Windmühlenberg steigen lässt, ist hoffnungslos ausverkauft. Für alle, die dennoch Party im Festzelt machen wollen, gibt‘s am Vorabend eine Alternative.

„Noch einmal der Hinweis, dass es für das Oktoberfest am Samstag, 16. September, keine Karten mehr an der Abendkasse gibt. Das Oktoberfest ist ausverkauft!“, betont Organisator Uwe Wacker, sportlicher Leiter der ersten Herrenhandball-Mannschaft des VfB Fallersleben, die die Festzelt-Sause seit vielen Jahren organisiert.

Partysause vor dem Oktoberfest in Fallersleben

Dennoch haben sich die Veranstalter wieder etwas einfallen lassen, um es auch am Vorabend ordentlich krachen lassen zu können. Am Freitag, 15. September, steigt ab 18 Uhr im Festzelt auf dem Schützenplatz eine Partysause, kündigt Wacker an. Also einen Tag vor dem Oktoberfest für Jung und Alt am Samstag. „Party-Time in Fallersleben“, verspricht er.

„Die Organisatoren des Oktoberfestes haben die bunte Party geplant. DJ ,Alpha Beat‘ wird unseren Partygästen mit schwungvollen Partysongs einheizen“, kündigt der Handballherren-Leiter an. Viele Show- und Lichteffekte erwarten die Gäste im Festzelt und laden zum Tanzen und Feiern ein. „Es soll ein lockerer Auftakt ohne Motto vor dem Oktoberfest am Samstag werden.“

Karten für die Festzelt-Party am Freitagabend sind für 5 Euro an der Abendkasse erhältlich, die dafür am Veranstaltungstag um 17.30 Uhr öffnet.

Oktoberfest des VfB Fallersleben total ausverkauft

Zum ausverkauften Oktoberfest am Samstagabend erwarten die Gäste wieder die bewährten Zutaten: Auf der Bühne im großen Festzelt mit rund 1000 Plätzen wird die bayerische Band „Members“ mit ihrem vielfältigen Repertoire wieder für ordentlich Stimmung unter den Festgästen sorgen. Die Formation ist nicht nur eine der Stammbands auf dem Cannstatter Wasen, sondern längst auch so etwas wie die Hausband auf dem Fallersleber Oktoberfest. Sie hat bisher auf allen Oktoberfesten des VfB Fallersleben gespielt.

Bereits seit 2013 richtet die erste Herrenhandball-Mannschaft des VfB die bayerische Gaudi aus, nur während der Corona-Pandemie musste das beliebte Fest zwangsweise pausieren. Tracht ist keine Pflicht - doch die überwältigende Mehrheit der Party-Menge wirft sich mit Dirndl und Lederhose passend in Schale.

