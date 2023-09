Tier des Monats Meerschwein Specki sucht in Wolfsburg neues Zuhause

Specki kam als Fundtier mit vielen offenen Wunden ins Tierheim. Er hatte vermutlich einen Parasitenbefall und dadurch starken Juckreiz. Mittlerweile ist er gegen Parasiten behandelt und seine Wunden sind verheilt. Sein Fell ist bereits nachgewachsen. Nun sucht Specki ein Zuhause mit Artgenossen, denn im Tierheim ist er ziemlich einsam. Wichtig ist, dass er erst nach sechs Wochen nach der Kastration bei weiblichen Meerschweinchen einziehen darf, da es sonst zu Nachwuchs kommen könnte. Bei Interesse kann sich an das Tierheim Wolfsburg gewendet und ein Kennenlerntermin ausgemacht werden.

Tiere im Wolfsburger Tierheim können zudem mit einer Patenschaft unterstützt werden. Einige Schützlinge sind leider etwas kostenintensiver als andere. Gerade die chronisch Kranken, die regelmäßig teure Medikamente oder auch Spezialfutter benötigen, reißen ein großes Loch in das Budget des Tierheims. Daher werden für diese Tiere Paten gesucht, die bereit sind, einen Teil der Kosten abzufangen. Dabei liegt es ganz am Paten, welcher monatliche Betrag gespendet werden soll und ob sich um das „Patenkind“ gekümmert oder dieses besucht wird oder ob die Paten lieber still im Hintergrund bleiben möchten.

Pflegestelle für alte und kranke Tiere

Der Idealfall für alte und kranke Tiere, die keine Aussicht mehr auf Vermittlung haben, ist eine Pflegestelle, die sich um die Seele kümmert und ein Pate, der für den Lebensunterhalt Sorge trägt. Selbstverständlich kann eine Patenschaft jederzeit beendet werden. Für Fragen und weitere Informationen steht das Tierheim gerne zur Verfügung: Telefon (05362) 51063.

