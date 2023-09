Wolfsburg Die Stadt Wolfsburg will Eltern von betroffenen Kindern eine Hilfestellung geben. Die Broschüre ist an vielen Orten erhältlich.

Der Wolfsburger Wegweiser richtet sich an Eltern von Kindern mit Beeinträchtigungen.

Hilfsangebot Wegweiser für inklusive frühkindliche Bildungsorte in Wolfsburg

Um Eltern von Kindern mit Beeinträchtigungen eine klare Orientierungshilfe zum Zugang zu den frühkindlichen Bildungseinrichtungen zu bieten, hat die Stadt Wolfsburg eine Broschüre veröffentlicht. Darüber informiert nun die Stadtverwaltung.

Die Broschüre sei in enger Zusammenarbeit mit dem Stadtelternrat, Elternvertreten, Vertretern des BIT (Bildung, Integration, Teilhabe) und der EUTB (Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung), heilpädagogischen Fachkräften, Eingliederungshilfe-Experten, Beratungsstellen sowie der kommunalen Fachberatung der Abteilung Frühkindliche Bildung im Geschäftsbereich Jugend der Stadt entstanden.

Broschüre ist in Wolfsburg vielerorts erhältlich

„Die Broschüre führt Schritte hin zu integrativer oder heilpädagogischer Betreuung auf und stellt wichtige Partner wie die Eingliederungshilfe und das Zentrum für Entwicklungsdiagnostik und Sozialpädiatrie (ZEUS) vor“, heißt es in der Mitteilung. Auch ein Verzeichnis spezialisierter Beratungsstellen soll enthalten sein, an die sich Eltern mit ihren spezielleren Fragen wenden können.

Erhältlich ist die Broschüre in den Wolfsburger Kindertageseinrichtungen, Familienzentren, Kinderräumen und Beratungsstellen. „Sie dient als praktischer Wegweiser für alle, die mit dem Thema der inklusiven frühkindlichen Bildung in Berührung kommen“, so die Stadtverwaltung.

