A 39 bei Wolfsburg wird bis März 2024 zur Baustelle

Der nächste Abschnitt der Grunderneuerung der A 39 bei Wolfsburg: Am Mittwoch, 6. September, beginnen zwischen den Anschlussstellen (AS) Sandkamp und Weyhausen die Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn in Richtung Salzwedel. Der Verkehr wird daher bis Montag, 18. März 2024, auf die Gegenfahrbahn geleitet. In dieser Zeit steht in beiden Fahrtrichtungen jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Das teilt die Autobahn GmbH mit.

Während der Bauarbeiten muss an der AS Sandkamp die Auffahrt auf die A 39 in Richtung Salzwedel gesperrt werden. Eine Umleitung (U5) wird ausgeschildert. Ebenfalls gesperrt wird die Ausfahrt in Richtung Gifhorn. Hier führt die Umleitung über die U7.

Erneuerung der A 39 bei Wolfsburg soll 2024 abgeschlossen sein

Die Maßnahmen finden im Zuge der grundhaften Erneuerung der A 39 zwischen Mittellandkanal und Weyhausen statt. „Mit dem jetzt letzten Unterabschnitt des dritten Bauabschnitts wird die Erneuerung voraussichtlich noch im Jahr 2024 abgeschlossen sein“, teilt die Autobahn GmbH mit.

Auf dem rund drei Kilometer langen Autobahnabschnitt werden zunächst die bestehenden Asphaltschichten sowie die darunterliegende Tragschicht abgetragen. Auf dem vorhandenen Untergrund erfolgte der Einbau einer Verfestigung und im Anschluss ein verstärktes Asphaltpaket.

red

