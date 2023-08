Weitere Wolfsburger Opfer von Microsoft-Betrügern

Fast 6000 Euro haben Betrüger von Jürgen Jorkuweit erbeutet. So viel Geld fehlte nach einem Schockanruf eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters auf den Konten des Rentners und seiner Frau.

Jorkuweit ist nicht der einzige Wolfsburger, der Opfer der Microsoft-Masche wurde. „In letzter Zeit hat es drei oder vier solcher Anzeigen gegeben“, sagt Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Diese Betrugsfälle träten wellenartig auf. Die Banken in der Region kennen das Problem ebenfalls.

Anrufer überreden Opfer zur Freigabe von Bank-Daten

Die Volksbank Brawo bestätigt, dass die Betrugsmasche auch schon bei Volksbank-Kunden auftrat. Pressesprecher Daniel Dormeyer betont, es handele sich nicht um ein Sicherheitsproblem beim Online-Banking: Die Schäden resultierten aus dem Verhalten der Kunden. „Betrüger erhalten vom Nutzer aktiv Zugang zum Computer und somit auch Zugang zu den persönlichen Daten.“

Zudem müssten Zahlungen immer mit einem Tan-Verfahren mit einem persönlichen Kunden-Passwort des Kunden freigegeben werden. „Die Betrüger nutzen hier scheinbar Überredungskünste, damit der Kunde die Zahlung freigibt“, so Dormeyer.

Microsoft-Masche ist Polizei Wolfsburg bekannt

Jürgen Jorkuweit wurde nach eigenen Angaben von dem vermeintlichen Microsoft-Anrufer in Panik versetzt. Der Mann redete ihm demnach ein, dass es ein Virenproblem auf seinem neuen Laptop gebe und Jorkuweit zum Schaden des Unternehmens hunderte Fake-Nachrichten verbreitet habe. In seiner Verzweiflung folgte der 67-Jährige an seinem Laptop blind den Anweisungen des Anrufers.

Die Volksbank haftet in solchen Fällen nicht für Verluste. „Da kein Bankverschulden vorliegt“, so Dormeyer. Er rät Nutzern des Online-Bankings, keine sensiblen Daten am Telefon weiterzugeben und auch keinen Links in E-Mails oder SMS zu folgen oder auf den dabei aufgerufenen Seiten Daten einzugeben. Über aktuelle Betrugsmaschen informiert die Volksbank online. Dort gibt sie auch Sicherheitstipps.

Sparkasse rät: Nie auf Aufforderung Tan eingeben

Jürgen Jorkuweits Hausbank, die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, äußert sich unter Verweis auf das Bankgeheimnis nicht zu dem Fall des Wolfsburgers. Sie erklärt, die Methoden der Betrüger variierten und würden immer ausgefeilter. „Kriminelle versuchen auf vielfältige Art und Weise, an die persönlichen Daten von Kundinnen und Kunden der Finanzdienstleistungsbranche zu kommen. Mittel zum Zweck kann hier eine E-Mail, das Smartphone, ein Bestätigungslink, ein Brief oder insbesondere der persönliche Anruf sein“, so Pressereferent Eike Fromhage.

Die Sparkasse rät, beim Online-Banking niemals eine Tan einzugeben, wenn Dritte dazu auffordern. Zugangsdaten sollten sicher sein und regelmäßig aktualisiert werden. Diese Daten sollten an einem sicheren Ort aufbewahrt werden und nicht auf dem PC oder Handy gespeichert werden.

Volksbank haftet nicht für Verluste

Karten-Pin und Tan dürfen nicht weitergegeben werden. Banking per App sollte immer mit Zwei-Faktor-Authentifizierung durchgeführt werden. „Zur Freigabe von Transaktionen sind die Verwendung eines Tan-Generators sowie der Push-Tan-App die aktuell sichersten Verfahren“, erläutert Eike Fromhage.

Auch ein gerüttelt Maß an Misstrauen ist sinnvoll: Betrüger versuchen, mit gefälschten Mails oder Anrufen unter falschen Identitäten an Bankdaten zu gelangen. „Folgen Sie keinem Link in einer E-Mail, egal wie seriös dieser wirkt“, warnt Fromhage. Und: „Geben Sie die Internetadresse Ihrer Bank bei jedem Aufruf erneut über die Tastatur direkt in die Adresszeile ein oder richten Sie ein Lesezeichen ein. So vermeiden Sie, auf gefälschte Seiten geführt zu werden.“

