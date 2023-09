Die Steins aus Fallersleben überbringen Schülern Grüße aus Kenia

Almut und Christoph Stein aus Fallersleben waren erneut in Kenia, wo die Folgen der Hungersnot immer noch allgegenwärtig sind.

„Asante sana, Phoenix“: Diesen Gruß und Dank in Kisuaheli-Sprache überbrachte das Ehepaar Almut und Christoph Stein von einer Ostafrika-Reise den Schülerinnen und Schülern des Vorsfelder Phoenix-Gymnasiums. Fünf Wochen waren die Fallersleber in Kenia unterwegs – und nahmen neben schönen Erinnerungen auch Sorgen mit. Der Grund: die immer noch bestehende Hungersnot in Ostafrika.

Mit dem Verein „Wasser für Kenia“ sind die Steins seit mehr als 15 Jahren ehrenamtlich in der Entwicklungsarbeit tätig. Im vergangenen Jahr hatten sie in Wolfsburg Spenden für ein Hungerhilfe-Notprogramm gesammelt, nachdem Heuschrecken und eine klimawandelbedingte Dürre für eine große Hungersnot im Osten Afrikas gesorgt hatten (wir berichteten). „Viele unserer 6000 Schulkinder hatten häufig großen Hunger, aber es ist niemand von ihnen verhungert – dank der Spenden des Schulzentrums Vorsfelde und vieler Wolfsburger“, konnte der Verein im Frühjahr berichten.

Während ihrer jetzigen Kenia-Reise sprachen die Steins auch mit Entwicklungsexperten und kenianischen Politikern über die bisher ungelösten Folgen des Klimawandels. Im Mittelpunkt standen aber die Besuche von 16 vom Verein unterstützten kenianischen Schulen. Eröffnet werden konnten unter anderem zwei vom Phoenix-Gymnasium unterstützte „Dachregenfänge“ sowie ein künstlicher Regenwasser-Sammelteich mit Schulgarten und kleiner Baumschule.

Schüler des Phoenix-Gymnasiums laufen wieder für Spenden

Das Besondere: Nach zehn Jahren Entwicklungszusammenarbeit mit Primary Schools der Jahrgänge 1 bis 8 wurden für das Phoenix-Gymnasium erstmals auch zwei Secondary Schools mit den Jahrgängen 9 bis 12 berücksichtigt. „Die Internet-Experten des Vereins haben dort herausgefunden, dass man in diesem stromarmen Land über Whatsapp auch einen Video-Schülerkontakt zwischen deutschen und kenianischen Schulen erstellen kann“, berichten die Steins. „Die Englisch-Lehrkräfte deutscher Schulen könnten also mit ihren Klassen in einen englischsprachen Austausch mit kenianischen Schulklassen treten: interkulturelle Bildung pur.“

Almut Stein vor einer Einweihungstafel: Darauf wird auch auf die Hilfe des Vorsfelder Phoenix-Gymnasiums verwiesen. Foto: Privat / privat

Und am 15. September ist es wieder so weit: Über 1000 Schülerinnen und Schüler des Phoenix-Gymnasiums werden um den Neuen Teich die Runden für ihren Spendenlauf „Wasser für Kenia“ drehen – in dem Bewusstsein: „Wir haben nur diese eine Welt; mit ihr müssen wir solidarisch und nachhaltig umgehen!“

