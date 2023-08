Bäckerei Cadera lädt ins Nostalgiecafé und zu Backstubenfest

Erinnerung an alte Café-Zeiten: Die Wolfsburger Bäckerei und Konditorei Cadera feiert ihr Doppel-Jubiläum und verwandelt die Hauptstelle in der Porschestraße 38 vom 1. bis 30. September in eine Nostalgiefiliale. Dazu gehört auch, dass die Verkäuferinnen als Reminiszenz an frühere Zeiten Spitzenhäubchen und Spitzenschürzen tragen. Cadera-Geschäftsführer Hendrik Wolf-Doettinchem freut sich, dass seine Mitarbeiterinnen Charlene Meyer (von links), Tamara Kaiser und Mandy Michler diesen Spaß mitmachen.

Die wichtigsten Zutaten: Baiser, Nüsse, Schokotropfen, ganz viel Sahne – und das alles gefroren. Cadera nimmt die beliebte Eissplittertorte wieder ins Sortiment auf. Allerdings nur für vier Wochen. Die Wolfsburger Bäckerei und Konditorei verwandelt die Hauptstelle in der Porschestraße 38 vom 1. bis 30. September in eine Nostalgiefiliale. Anlass ist ein Doppel-Jubiläum: Vor 170 Jahren wurde das Unternehmen in Köln gegründet, seit 80 Jahren ist der Firmensitz in Wolfsburg.

„Aus Verbundenheit mit der Firmengeschichte, der Stadt Wolfsburg und unseren Kunden wollen wir dieses Jubiläum gerne feiern“, sagt Cadera-Geschäftsführer Hendrik Wolf-Doettinchem. Neben den Nostalgiewochen ist noch ein großes Backstubenfest am 17. September geplant.

So feiert die Wolfsburger Bäckerei Cadera das Firmenjubiläum mit ihren Kunden

Täglich kaufen etwa 8000 Kunden in den 25 Cadera-Filialen in Wolfsburg, Gifhorn, Helmstedt und Wolfenbüttel ein. Die Kunden durften auch abstimmen, welche Leckerei aus der guten alten Zeit sie während der Nostalgie-Wochen wieder essen möchten. Mit großem Vorsprung gewonnen hat die Eissplittertorte. „Wir haben sie zuletzt vor etwa 25 Jahren im Sortiment gehabt. Aber viele Kunden konnten sich daran erinnern und haben sie offenbar vermisst“, erzählt Hendrik Wolf-Doettinchem, der gemeinsam mit Schwägerin Imke und Sohn Ingmar Wolf-Doettinchem seit 2018 die dreiköpfige Geschäftsführung bildet.

Die Geschäftsführung der Wolfsburger Bäckerei und Konditorei Cadera haben Hendrik (links), Imke und Ingmar Wolf-Doettinchem vor fünf Jahren übernommen. Foto: Darius Simka / regios24

Tradition des alten Café Cadera wieder aufleben lassen

„Wir wollen im September die Tradition des alten Café Cadera für vier Wochen wieder aufleben lassen“, erklärt Imke Wolf-Doettinchem. Neben der Eissplittertorte gebe es deshalb auch die Trüffel- und Sachertorte, dazu Weinbrand und drei Sorten Trüffel. „Die Mitarbeiterinnen werden Spitzenschürzen und Spitzenhäubchen tragen“, kündigt Imke Wolf-Doettinchem eine weitere Reminiszenz an frühere Zeiten an. Am Samstag, 2. September, werde Pianist Claudio Lanz von 10 bis 17 Uhr die Gäste mit Kaffeehausmusik unterhalten. „In einer Vitrine stellen wir Cadera-Erinnerungen aus, die uns viele Kunden gebracht und die wir im Archiv gefunden haben“, sagt die Geschäftsführerin.

Cadera lädt beim Backstubenfest zum Mitmachen und Ausprobieren ein

Das große Backstubenfest steigt am Sonntag, 17. September, in der Borsigstraße 39. Bei freiem Eintritt erwarten die Besucher zwischen 10 und 17 Uhr verschiedene Programmpunkte. Stündlich gibt es Führungen durch die Bäckerei, dazu Vorführungen, wie eine perfekte Brezel oder ein Baumkuchen hergestellt wird. Ein Brot-Sommelier verkostet mit den Gästen Brote und führt sie ein in die Welt des Brotes. Mitarbeitende der Flechtorfer Mühle erklären, wie Korn zu Mehl wird und was die Mehlsorten unterscheidet.

Beim Backstubenfest am 17. September können die Gäste erleben, wie ein Brot entsteht. Stündlich gibt es Führungen durch die Bäckerei in der Borsigstraße. Foto: Cadera / FMN

Kinder dürfen sich selbst als Bäcker und Bäckerin erproben, sie können sich schminken lassen, das Glücksrad drehen, sich auf der Hüpfburg austoben oder bei Spielen der Jugendfeuerwehr Reislingen ihre Geschicklichkeit beweisen. Für einige Veranstaltungen ist eine Anmeldung vor Ort nötig, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

20 unterschiedliche Brötchen- und 15 Brotsorten bietet Cadera jeden Tag an. Foto: Cadera / FMN-Archiv

Erlös des Brotdosen-Verkaufs geht an Projekt Brotzeit e.V.

Für Essen und Getränke ist im Cadera-Café und dank der Freiwilligen Feuerwehr Reislingen gesorgt, die Würstchen grillt und die Gulaschkanone anheizt. Die Bigband Tappenbeck sorgt zwischen 13 und 15.30 Uhr für musikalische Unterhaltung. Zugunsten des Projekts Brotzeit e.V., das sich für ein Schulfrühstück für bedürftige Kinder einsetzt, werden gefüllte Brotdosen verkauft. Außerdem soll es eine Tombola und ein Brötchen-Quiz geben.

