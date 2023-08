Kästorf feiert den 888. Geburtstag mit einem Familien-Sportfest

Das Familien-Sportfest in Kästorf lockt mit allerlei Angeboten für Jung und Alt.

Ein besonderer Anlass: Kästorf feiert seinen 888. Geburtstag. Der Ortsrat lädt in Zusammenarbeit mit den ansässigen Vereinen alle Bewohner und Gäste zu einem Familien-Sportfest ein. Es findet am Samstag, 2. September, von 11 bis 17.30 Uhr statt. Im Anschluss soll mit einem Sommer-Open-Air bis in die Abendstunden weitergehen.

„Der Tag wird von einem vielfältigen Programm geprägt sein, das Jung und Alt gleichermaßen begeistern wird“, heißt es in der Mitteilung von Ortsbürgermeister Francescantonio Garippo. Das Spielmobil des Landessportbundes soll für Kinder und Ältere Möglichkeiten zur Bewegung und Spaß bieten. Es soll unter anderem Hüpfburgen, Spielstationen und Show-Auftritte geben. Die Feuerwehr ist vor Ort und will Einblicke in ihre Arbeit geben. Kinderschminken und weitere Attraktionen sollen die kleinen Gäste begeistern.

Ab 18 Uhr soll das Fest in ein Sommer-Open-Air übergehen, „bei dem DJ Jindra und Salvatore für stimmungsvolle Musik sorgen werden“, heißt es weiter. Gäste aller Altersgruppen seien eingeladen, den warmen Sommerabend zu genießen. Für das leibliche Wohl soll bestens gesorgt sein.

Susanne Sammann vom SSV Kästorf/Warmenau freut sich drauf: „Ein ideales Fest für die ganze Familie, Jung und Alt. Die Vielfalt an Aktivitäten und die festliche Atmosphäre machen dieses Jubiläumsfest zu etwas Besonderem und stärkt unter anderem die Dorfgemeinschaft. Der Eintritt ist frei, und ich kann es kaum erwarten, viele Besuchern zu begrüßen.“

Garippo betont die historische Bedeutung des Anlasses: „Kästorf wird 888 Jahre alt, und wir möchten dies angemessen mit einer weiteren Veranstaltung feiern. Mit der großartigen ehrenamtlichen Unterstützung unserer Vereine aus dem Dorf und darüber hinaus werden wir den Besuchern ein buntes und abwechslungsreiches Programm bieten, das die Einzigartigkeit unserer Gemeinde hervorhebt.“

Das Familien-Sportfest zum 888. Geburtstag von Kästorf soll ein Tag voller Freude, Bewegung und Feierlichkeiten für alle werden. „Die Organisatoren laden die gesamte Gemeinschaft herzlich dazu ein, dieses besondere Ereignis gemeinsam zu erleben und zu zelebrieren“, heißt es abschließend.

