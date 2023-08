B188: Weitere Verkehrseinschränkungen in Wolfsburgs Norden

Die einstreifige Verkehrsführung auf der Bundesstraße 188 ist am Wochenende auf den Abschnitt bei Kästorf gewechselt. Hier wird es in den nächsten Tagen noch einmal zu Sperrungen kommen. (Archivbild)

Seit dem Wochenende ist der Streckenabschnitt der Bundesstraße 188 zwischen der Kreisstraße 46 (Kohlgärten) und der Kreuzung Breiter Föhrd nur einstreifig in jeder Fahrtrichtung befahrbar. Diese Verkehrsführung wird am Freitag, 1. September, aufgehoben. Darüber informiert nun die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr.

Die Einschränkungen im Wolfsburger Norden sind damit allerdings noch nicht erledigt: In der Zeit zwischen dem 1. und 3. September wird der Einmündungsbereich der Kreuzung Breiter Föhrd gesperrt. Die B188 bleibt in beide Richtungen befahrbar, lediglich das Auf- und Abfahren ist nicht möglich. Entsprechende Umleitungen sind ausgeschildert.

Ab dem Abend des 3. Septembers (22 Uhr) bleibt an der genannten Kreuzung dann die Abfahrt von der B188 aus Wolfsburg kommend in Richtung Kästorf gesperrt. Auch in diesem Fall seien die Umleitungen ausgeschildert. In Fahrtrichtung Wolfsburg und stadtauswärts ist die B188 jeweils einstreifig befahrbar. Diese Verkehrsführung soll zum 17. September wieder aufgehoben werden – dann sollen auch die Baugrunderkundungen beendet sein, sofern die Witterung mitspielt. Die Arbeiten laufen seit Anfang Juli und hatten sich zunächst auf den Abschnitt bis zur K46 konzentriert.

