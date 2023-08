Heizen in Wolfsburg Heizöllager in Wolfsburg werden überprüft

Besitzer von Heizöllagern mit einem Fassungsvermögen von mehr als 1000 Litern werden auch in 2023 von der Stadt Wolfsburg angeschrieben. Post bekommen in Kürze die betroffenen Bürger in Velstove, das teilweise im Trinkwasserschutzgebiet liegt, und Ehmen. Wie die Stadt mitteilt, will die Untere Wasserbehörde darüber informieren, dass diese Anlagen durch einen Sachverständigen geprüft werden müssen.

Heizölanlagen in Velstove und Ehmen müssen überprüft werden

„Mit dieser Überprüfung kommt die Stadt Wolfsburg einer rechtlichen Verpflichtung nach. An dieser Stelle bitte ich die betroffenen Personen um ihr Verständnis und Kooperation“, wird Stadtrat Andreas Bauer, Dezernent für Bürgerdienste, Finanzen, Brand- und Katastrophenschutz, in einer Pressemitteilung zitiert.

Heizöltanks, die vor dem 17. Dezember 1997 installiert wurden, unterlagen laut Stadt bei ihrer ersten Inbetriebnahme noch keiner Überprüfungspflicht. Seit 1997 gelte die erstmalige Prüfpflicht vor der Inbetriebnahme für alle oberirdischen und unterirdischen Heizöltankanlagen mit einem Füllvolumen von mehr als 1000 Litern. In einem Gerichtsurteil wurde festgelegt, dass die Prüfpflicht auch für bestehende Anlagen gilt und nachzuholen ist, weil gerade Altanlagen eine Gefährdung für die Oberflächengewässer und das Grundwasser darstellen können, teilt die Stadt mit.

Verschleiß und fehlende Sicherheitsstandards sollen erkannt werden

Durch die nachträgliche Inbetriebnahmeprüfung werde der aktuelle Zustand der Lageranlagen von Sachverständigen überprüft. Dadurch würden Mängel wie beispielsweise Verschleißerscheinungen oder fehlende Sicherheitsstandards erkannt, so dass die Gefahren für Gewässer, Grundwasser, Boden und Umwelt sowie von Vermögenswerten verhindert werden könnten.

Auch wesentliche Änderungen an der Anlage seien der Behörde zu melden. Eine wesentliche Änderung sei zum Beispiel der Austausch des oder der Lagertanks. Wurde eine Anlage stillgelegt, müsse die Stilllegungsbescheinigung der Unteren Wasserbehörde zugesendet werden.

Besitzer von Heizölanlagen sollten sich bei der Stadt melden

Wer eine Heizöllageranlage mit mehr als 1000 Liter Fassungsvermögen besitzt und noch kein Schreiben der Stadt erhalten hat, sollte selbst aktiv werden, rät die Stadt Wolfsburg. Die Anzeige einer bestehenden Heizöllageranlage, einer wesentlichen Änderung oder die Stilllegungsbescheinigung ließen sich über das Formular Heizöllageranlage-Anzeige im Online-Rathaus unter https://rathausonline.wolfsburg.de an die Untere Wasserbehörde senden. Alternativ bestehe weiterhin der Postweg. Das Anzeigenformular kann im Online-Rathaus runtergeladen und per Hand ausgefüllt werden. Umfangreiche Informationen zum Thema wassergefährdende Stoffe finden sich auch auf den Internetseiten der Stadt unter wolfsburg.de/heizoellagerung.

