Wolfsburgs Extremsportler Joachim Franz startet zur letzten Tour

Einen Tag vor dem Start der „Roll for a mission“-Tour lernte Extremsportler Joachim Franz ein ganz neues Gefühl kennen: „Ich bin das erste Mal seit 30 Jahren aufgeregt“, gibt er zu, nimmt es allerdings mit Humor. Denn: Der Wolfsburger startete zum letzten Mal mit seinem Roller – diesmal durch Deutschland. 32 Stationen, 32 Veranstaltungen und 32 Vorträge: Mit der Stationen-Strategie in unterschiedlichen Städten möchte „Aki“ Franz Spendengelder sowie Paten für sich und seinen Verein „Be your own hero“ gewinnen. Dieser hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern und Jugendlichen in Südafrika eine nachhaltige Bildung zu ermöglichen, die strukturelle Veränderungen schafft. Franz ist mit seinem Tretroller und fünf Freiwilligen plus Autos und Gepäck unterwegs. Am Samstagmorgen um 8 Uhr startete er von den Vereinsräumen von „Be your own hero“.

Diesen Herausforderungen stellt sich „Aki“ Franz auf der Strecke

Eine 4000 Kilometer lange Stecke hat der Wolfsburger vor sich. „Aki“ Franz‘ erste Station ist Hannover, genauer gesagt das Neue Rathaus. „Wenn der Westwind nicht so stark weht, möchte ich in unter fünf Stunden da sein“, so sein Plan. Gegenwind sei eine generelle Herausforderungen beim Rollerfahren, erzählt er.

Extremsportler Joachim Franz (Mitte) brach zu seiner letzten „Roll for a mission“-Tour auf. Beim Start am Samstagmorgen wurde er verabschiedet von: Heiner Vierke (von links), Mario Steffen, Manfred Reinecke, Wilhelm Mohrmann, Dietlinde Siedentopf und Christoph Peine. Foto: Helge Landmann / regios24

Besonders vor dem Anstieg auf der Strecke Bad Hersfeld nach Schmallenberg im Hochsauerland hat er Respekt: „1970 Höhenmeter bei 100 Fahrkilometern – das ist schon viel für einen Roller.“ Tatsächlich habe Deutschland einige Hochgebiete wie Elm, Harz und eben das Sauerland. Wann immer es Franz passte, trainierte er auf diesen Strecken: „Irgendwann kennst du die Höhenzüge beim Namen und die Höhenzüge dich“, scherzt er.

Das macht der Wolfsburger Extremsportler nach seiner letzten Roller-Tour

Jeden Tag also fährt Joachim Franz von Stadt zu Stadt und sensibilisiert die Menschen vor Ort für seine Sache. Dabei freut er sich insbesondere darauf, Freunde des Vereins wiederzusehen. Wie es nach seiner Tour weitergeht? Zwar lässt er seinen Roller für lange Strecken zukünftig stehen, aber sportlich aktiv werde er bleiben. „Sonst streikt irgendwann mein Herz“. Auch werde er weiterhin gebraucht, um die vom Verein gegründeten Bildungseinrichtungen zu betreuen und nachhaltig zu stärken.

Ausgleich zum Extremsport schafft er durch Veranstaltungsreden. So freut sich der Wolfsburger auf die jüngste Vereins-Patenschaft mit der Hauptschule Königslutter. „Am 10. Oktober trage ich den Schülerinnen und Schülern meine Erlebnisse und Arbeit vor“, kündigt Franz an voraus.

Am Planetarium fand eine Feier zum Auftakt seiner letzten Fahrt statt

Das festliche Programm zu Ehren seiner Verabschiedung fand am Freitagabend in Verbindung mit dem alljährlichen Sommerfest des Vereins in geschlossener Gesellschaft am Planetarium Wolfsburg statt. Oberbürgermeister Dennis Weilmann hat die Schirmherrschaft für die Aktion „Roll for a mission“ übernommen hat. „Be your own hero“ ist ein seit 2006 bestehender gemeinnütziger Verein, der Vereinsbüros in Wolfsburg und Südafrika hat. Diese Tour ist die letzte im Rahmen von „Roll for a mission“.

