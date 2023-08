Wohnen in Wolfsburg

Schimmel in Wolfsburg: Das rät eine Schimmelexpertin

Viele Wolfsburger Mieter kämpfen regelmäßig gegen den Schimmel in ihren Wohnungen. Im Höfe-Viertel erschwert der Denkmalschutz energetische Sanierungen.

Wolfsburg Was können Wolfsburger Mieter gegen Schimmel in ihren Wohnungen tun? Wir haben beim Institut für Bauforschung in Hannover nachgefragt.