Die Stadt Wolfsburg ist auf der Suche nach Bäumen

Wolfsburg Die Wolfsburger Stadtverwaltung will für die Adventszeit vorsorgen. In den Jahren zuvor haben sich Bürger freiwillig gemeldet. Das ist diesmal anders.

Die Stadt Wolfsburg bittet um Hilfe. Grund: Es sind noch zirka vier Monate bis zum Heiligabend – und die Stadt sucht für die Advents- und Weihnachtszeit große Tannenbäume, die öffentlich aufgestellt werden sollen. Insgesamt noch drei Tannen oder Fichten mit einer Höhe von etwa fünf bis acht Metern würden benötigt. Gedacht seien die Bäume unter anderem für den Rathausplatz und die Bürgerhalle des Rathauses.

„In den vergangenen Jahren hatten sich genügend Eigentümer und Eigentümerinnen von sich aus frühzeitig an den Geschäftsbereich Grün der Stadt gewandt, wenn sie entsprechend große Exemplare auf ihrem Grundstück kostenlos loswerden wollten. In diesem Jahr haben sich nur wenige Bürger und Bürgerinnen gemeldet“, erklärt Stefanie Wilke, Leiterin des Geschäftsbereiches Grün der Stadt.

Die Stadtverwaltung schaut sich die Bäume vorab an

Die Bäume sollten gut zugänglich sein. Der Geschäftsbereich Grün schaut sich die Bäume zunächst vor Ort an. Das Aufstellen der Tannen soll in der Woche vor dem ersten Advent erfolgen. „Die Stadt fällt die Tannen dann zeitnah, transportiert sie ab und räumt den Bereich auf“, verspricht sie.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Wer also noch geeignete Bäume abgeben möchte, sollte sich an das Servicecenter der Stadt unter der Behördenrufnummer 115 oder per E-Mail an servicecenter@stadt.wolfsburg.de wenden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de