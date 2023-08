Wolfsburg Ein 28-Jähriger greift in Wolfsburg unvermittelt zwei Frauen an und schnippt einer Polizistin eine Zigarette ins Gesicht.

Polizei Wolfsburg Mann attackiert Frauen und Polizistin an Wolfsburger Bahnhof

Ein psychisch auffälliger 28-jähriger Wolfsburger hat am Mittwochmorgen am Wolfsburger Hauptbahnhof zwei 58 und 32 Jahre alte Frauen und eine 25-jährige Polizeibeamtin leicht verletzt, teilt die Polizei mit.

Laut Mitteilung trat der 28-Jährige unvermittelt in den Rücken einer 58 Jahre alten Frau aus Seelze. Noch bevor die Frau reagieren konnte, sei der Täter aus dem Bahnhofsgebäude geflüchtet. Die Frau wurde bei dem Tritt leicht verletzt und informierte umgehend die Polizei.

Mann attackiert zwei Frauen an Wolfsburger Hauptbahnhof

Vor dem Bahnhof habe der Mann eine Frau aus Hannover nach einer Zigarette gefragt. Nachdem er sie bekommen hatte, schlug er der Hannoveranerin plötzlich gegen die Beine und verletzte sie dadurch leicht, heißt es.

„Nahezu zeitgleich trafen die verständigten Polizeibeamten ein und sprachen den Täter an. Dabei zeigte er sich aggressiv und griff plötzlich eine Polizeibeamtin an, indem er ihr eine brennende Zigarette in das Gesicht schnippte. Dabei zog sich die Beamtin leichte Verbrennungen zu“, schreibt die Polizei.

Die Polizei legte dem Mann Handfesseln an. Er wurde in Gewahrsam genommen und nach einer medizinischen Begutachtung durch den Sozialpsychiatrischen Dienst in eine Spezialklinik eingewiesen.

red

