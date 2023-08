Der VfL Wolfsburg will das Sommerfest zur Tradition machen

Die Bundesliga-Spieler von Cheftrainer Niko Kovac seien beliebte Gesprächspartner gewesen: Rund 600 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Sport sowie Partner, Sponsoren und Förderer feierten das traditionelle Sommerfest des VfL Wolfsburg auf dem Rittergut in Nordsteimke. Nach dem erfolgreichen Saisonstart mit dem Pokalsieg bei Makkabi Berlin und dem 2:0-Heimdreier in der Liga gegen den FC Heidenheim sei die Stimmung bei VfL-Kapitän Maximilian Arnold und seinen Kollegen mindestens genauso gut gewesen wie bei den Gästen, heißt es in der Mitteilung der Grün-Weißen.

„Tolles Wetter, eine einmalige Kulisse und ein volles Haus: Was will man mehr? Wir haben im letzten Jahr bereits ein richtiges starkes Debüt mit unserem Fest feiern können und die Resonanz auf die Einladung zur zweiten Auflage war sogar noch größer. Ein großer Dank geht daher an alle, die dieses Event in dieser Form so möglich gemacht haben: An unser Team beim VfL, unsere Partner und Sponsoren und natürlich an den Grafen von der Schulenburg für die Möglichkeit, in seinem wunderbaren Rittergut zusammenkommen und diesen tollen Abend gemeinsam genießen zu dürfen. Es ist ein starkes Bekenntnis vom und für den wirtschaftlichen und kulturellen Standort Wolfsburg sowie für die enge Verbindung von Stadt, Volkswagen-Werk und dem VfL“, erklärte VfL-Geschäftsführer Michael Meeske.

Austausch mit den Geschäftsführern des VfL Wolfsburg

Live-Musik von „Groovin Affairs“ sorgte für Unterhaltung. Neben der taktischen Aufarbeitung des Heidenheim-Sieges seien bei gekühlten Getränken, Wein und Cocktails neue Kontakte geknüpft sowie Netzwerke aus- und aufgebaut worden. Die geladenen Gäste der VfL-Partnerfamilie hätten zudem am Barbecue-Büfett reichlich Auswahl gehabt und hätten die Gelegenheit genutzt, sich mit den Geschäftsführern des Fußball-Bundesligisten über die neuesten Entwicklungen auszutauschen. So hätten Marcel Schäfer, Michael Meeske und Tim Schumacher Auskunft zu den verschiedensten Themen rund um die Grün-Weißen gegeben.

„Insgesamt konnte das Sommerfest als starkes Zeichen der Verbundenheit gewertet werden“, heißt es vonseiten des VfL, der mit dieser Veranstaltung die Zusammengehörigkeit und das Wir-Gefühl in der Region noch einmal verstärkt haben will. Steffen Grupp, Leiter Vermarktung, fasste zusammen: „Als wir im vergangenen Jahr das erste Sommerfest geplant hatten, war es unser großer Wunsch, dass es der Beginn einer festen Tradition in jedem Wolfsburger Veranstaltungskalender werden würde. Nach nur einem Jahr können wir bereits stolz sagen, dass es uns gelungen ist. Wir sind überglücklich, dass die Resonanz auf das zweite Fest die der Premiere sogar noch übertroffen hat. Es zeigt uns, dass diese entspannte Art des Zusammenkommens in diesem außergewöhnlichen Ambiente von unseren Freunden, Partnern und Förderern geschätzt und genossen wird und motiviert uns, jedes Jahr aufs Neue ein derartiges Highlight zu bieten und die Tradition fortführen zu können.“

Michael Meeske, einer von drei Geschäftsführern des VfL Wolfsburg, begrüßt die Anwesenden beim Sommerfest des Fußball-Bundesligisten. Foto: VfL Wolfsburg

red

