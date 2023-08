Läden in Wolfsburgs Saarstraße: Die halbe Welt auf 100 Metern

Kabul-Markt, indische Küche, Thai-Massage, osteuropäischer Supermarkt: In der Saarstraße am Wolfsburger Hohenstein reihen sich Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungsbetriebe von Einwanderern aneinander. Innerhalb weniger Jahre ist hier eine internationale Meile entstanden, in der die halbe Welt zu Hause scheint.

Ganz neu dabei ist das „Indian Cloud Kitchen“. Seit einigen Wochen können Hungrige über die Plattform Lieferando Gerichte bestellen, die zwei indische Köche in der Küche des kleinen Restaurants in der Saarstraße 25 zubereiten. Der Publikumsrenner ist ihr „Kadai Paneer“ mit Käse und Huhn. Das soll aber nur der Anfang sein, wie Sharang Pathak berichtet.

Saarstraße in Wolfsburg: Einkaufsmeile der Einwanderer

Einerseits wird noch ein kleiner Gastraum eingerichtet. Gerade sind die Tische angekommen, jetzt fehlt nur noch indische Deko. Außerdem will der 34-Jährige, der vor 15 Jahren aus Indien zum Studium nach Wolfsburg zog, mit einem Freund etwas ganz Neues aufziehen.

In Wolfsburg, erzählt er, lebten viele indische Paare. Die Männer arbeiten, die Frauen hätten nicht viel zu tun, aber ein großes Hobby: Kochen. Sie sollen künftig ihre Herzensgerichte über das „Indian Cloud Kitchen“ vermarkten können. Und das geht so: Eine Hobbyköchin meldet zum Beispiel ihr Lieblingscurry für einen bestimmten Abend an. Kunden können das Gericht vorbestellen. Die Köchin bereitet am vereinbarten Termin in der Küche in der Saarstraße die reservierten Portionen zu, und das Team liefert die Bestellungen aus.

Das soll nicht nur in Wolfsburg so laufen. „Wir starten mit Wolfsburg. Aber wir planen für Braunschweig, Hannover und Magdeburg.“ In Braunschweig wird das Restaurant nur „Cloud Kitchen“ heißen. Da kann dann jeder an die Töpfe und Sauerkraut, Pasta oder Schnitzel mit Kartoffeln und Gemüse zubereiten. Pathak, sein Freund und die Inhaberinnen Preeti Sabnis und Tanya Tomar wollten aber erst einmal mit indischer Küche starten.

In der Wolfsburger Saarstraße ist eine internationale Einkaufs- und Gastromeile entstanden. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Indische Hausfrauen kochen für Feinschmecker in Wolfsburg

Am zurzeit wegen Betriebsurlaubs geschlossenen Balkan-Restaurant Lika Grill und einem Immobilien-Büro vorbei geht es weiter zum Kabul-Markt. Vor vier Jahren wurde der kleine Supermarkt eröffnet. „Im Raum Wolfsburg wohnen viele Afghanen und es gab keinen afghanischen Laden“, erzählt der Inhaber, der meistens von morgens bis abends in seinem Geschäft ist. Die Leute seien für typische Nüsse und Trockenobst bis nach Hamburg oder Hannover gefahren.

Diese Waren liegen im Kabul-Markt immer noch im Regal, ebenso wie Tee und Kichererbsen aus Afghanistan. Doch das Sortiment ist international geworden. 10-Kilogramm-Reis-Säcke aus den unterschiedlichsten Ländern kann man hier bekommen, 20, 30, 40 Kilo gibt es auch. „Inder essen viel Reis. Wir auch. Das ist wie Kartoffeln in Deutschland“, sagt der aus der afghanischen Hauptstadt stammende Laden-Besitzer, der seit fast 20 Jahren in Wolfsburg lebt.

Sehr beliebt bei den Kunden seien gewürzte Reis- und Nudelsnacks, die man wie Chips wegknabbern kann. Außerdem gibt es eine sehr breite Palette an Linsen und Bohnen, aber auch Eier und Milchprodukte für den kleinen Einkauf der Nachbarn. „Am Anfang war es schwer“, sagt der Inhaber zum Geschäftserfolg. „Aber jetzt ist es ein bisschen leichter.“

Säckeweise Reis führt der Kabul-Markt in der Wolfsburger Saarstraße. Mit afghanischen Produkten fing alles an, inzwischen ist das Angebot international. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Afghanischer Supermarkt: Der Anfang war schwer

Neue Konkurrenz hat in der Nähe eröffnet. Schräg gegenüber von der Salzgrotte „Sani sunt“ befindet sich, wo einst ein Blumengeschäft war und dann Garagentore verkauft wurden, ein indisches Lebensmittelgeschäft.

Seit einem Jahr ist der „Sider Salon“ in der Saarstraße: Kein Barbier, hier werden auch Frauenhaare geschnitten. Noch recht neu auch der „Späti-Kiosk“ neben der Thai-Massage: „Open“ steht in großen grünen Lettern an der aufgeklappten Tür. Er hat amerikanische Süßigkeiten und viele Getränke im Sortiment, außerdem superscharfe mexikanische Maischips, die „Takis“, und ist bis 1 Uhr in der Nacht geöffnet, am Wochenende sogar bis 3 Uhr.

Exotisch geht es im vor etwa drei Jahren eröffneten somalischen Albarakah-Shop zu. Die aus Somalia stammende Inhaberin hat lange Gewänder für Frauen im Sortiment, die sie aus Dubai und der Türkei bezieht. Außerdem gibt es Lebensmittel und Kosmetik, Teppiche und andere Einrichtungsgegenstände. „Das meiste ist Klamotten und für die Wohnung“, sagt die Frau. Die Kundinnen kämen nicht nur aus Wolfsburg, sondern auch von außerhalb.

Fisch, Wurst, Piroggen, Torten und die unterschiedlichsten Bonbons aus Osteuropa führt der aus Kasachstan stammende Wolfsburger Igor Galas in seinem R-Markt - unter anderem. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Im Wolfsburger R-Markt gibt es Lebensmittel aus Osteuropa

Aus einer anderen Ecke der Welt, nämlich aus Kasachstan, hat es Igor Galas nach Wolfsburg verschlagen. Schon seit fünf Jahren steht der 55-Jährige hinter der Ladentheke seines „R-Marktes“. Hinter Glas liegen Trockenfisch, Hering und andere Fischsorten. In den Regalen finden sich polnische Wurst, Schweinebauch und lettische Sülze mit Zunge, Kekse, große Nudelplatten, Sekt und Wodka. In einer Tiefkühltruhe finden sich Pelmeni und andere Teigtaschen, in einer zweiten Torten und Moosbeeren.

Auf einem Drehständer warten Kreuzworträtselhefte in verschiedenen Sprachen auf kreuzworträtselwütige Senioren. Außerdem gibt es DVDs und CDs von hierzulande eher unbekannten Künstlern. Geradezu riesig ist das Angebot an Bonbons aus Osteuropa: Der Kunde kann schon allein aus zahlreichen Sorten Karamell in hübsch bedrucktem Papier wählen, auch gibt es Lutschbonbons mit Milchcremefüllung oder Erdbeersahnegeschmack sowie Birnenbonbons.

Was die Kunden am liebsten kaufen, kann Galas gar nicht sagen. Das ändere sich täglich. Die meisten Produkte kämen auf jeden Fall aus Polen, Tschechien und der Ukraine. Auch unter den Kunden fänden sich momentan viele Ukrainer, außerdem Türken und Tschechen. Zum Abschied schenkt uns Galas ein Eis aus seiner gut bestückten Eistruhe.

Berlin-Döner, Gewänder aus Dubai und Thai-Massage

Die "Candy-Bar" ist der ganze Stolz von Lottoladen-Inhaberin Petra Wrede. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Hinter dem Berlin-Döner versteckt sich noch ein ganz alteingesessenes Geschäft. Den zur WM mit Deutschlandflaggen geschmückten Lottoladen gibt es nach Angaben der aktuellen Inhaberin Petra Wrede bereits seit mindestens 40 Jahren in der Saarstraße. „Mein Lebensgefährte hat hier schon als Kind seine Bonbons gekauft“, sagt die Wolfsburgerin. Da sei selbst ihr Umzug von die Saarstraße 31 in die Saarstraße 37 von Kunden kritisch beäugt worden.

Die 53-Jährige ist mit der im ersten Lockdown getroffenen Entscheidung aber immer noch sehr zufrieden. Eine Renovierung des alten Ladens wäre schwieriger gewesen, sagt sie. Der neue Laden ist größer: „Es sieht hier nicht mehr so gequetscht aus.“ Und er ist erfolgreicher. „Ich verkaufe hier das Vierfache.“

Lotto-Laden ist Institution in der Saarstraße

Wrede ist seit 2014 Inhaberin des Lotto-Ladens. Die ehemalige heilpädagogische Fachkraft hat das Angebot an Tabak eingeschränkt. Sie setzt verstärkt auf E-Zigaretten. Highlight des Geschäftes ist die „Candy-Bar“, in der Lutscher, Himbeerbonbons und Lakritz in großen Gläsern ansprechend und nostalgisch präsentiert werden.

Wrede erzählt, dass sie Stammkunden hat, die vor 20 Jahren nach Sandkamp oder Vorsfelde umgezogen sind und immer noch zur Saarstraße fahren, um ihren Lottoschein abzugeben. „Die Menschen sind halt Gewohnheitstiere.“ Auch ehemalige Wolfsburger schauten gerne in ihrem alten Laden vorbei, wenn sie auf Heimatbesuch im Viertel seien.

Dort gibt es nun neben dem Altbekannten auch ganz viel Neues zu entdecken.

