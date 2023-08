„Manta Manta“ und Avatar 2: Wolfsburgs Open-Air-Kino geht weiter

Am Wochenende öffnet wieder das Open-Air-Strandkino am Wolfsburger Allersee.

Der Start war vielversprechend: Nach dem gut besuchten Auftakt des diesjährigen Open-Air-Strandkinos am Allersee am vergangenen Wochenende geht die Veranstaltung der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) am 25. und 26. August (Freitag und Samstag) weiter; der Eintritt ist frei.

Gezeigt werden aktuelle Filmhighlights. Am Freitag können sich Kinofans auf die deutsche Komödie „Manta Manta: Zwoter Teil“ freuen. Den Abschluss macht tags darauf der US-amerikanische Science-Fiction-Film „Avatar: The Way Of Water“. Die Vorstellungen starten jeweils nach Einbruch der Dämmerung gegen 20.45 Uhr. Die Leinwand steht im Sandstrand am Nordufer, die Besucherinnen und Besucher können es sich in Liegestühlen oder auf Bänken bequem machen.

WMG ist mit Start des Open-Air-Kinos in Wolfsburg zufrieden

„Da es nur eine begrenzte Anzahl an Sitzgelegenheiten gibt, können auch eigene Decken oder Stühle mitgebracht werden“, teilt die WMG mit. Für das leibliche Wohl sorgt ein mobiles Speisen- und Getränkeangebot (nur Barzahlung möglich). Bei Anfahrt mit dem Pkw stehen die öffentlichen Parkplätze im Allerpark zur Verfügung.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

„Nach einem erfolgreichen Start des diesjährigen Open-Air-Strandkinos mit zahlreichen Filmfans freuen wir uns nun auf die nächsten beiden Termine“, sagt Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG. „Die Besucherinnen und Besucher erwartet wieder ein stimmungsvolles Kinoerlebnis in einem ganz besonderen Kinosaal unter freiem Himmel. Dies ist nur mit Unterstützung unserer Partner und Sponsoren möglich, denen ich an dieser Stelle besonders danken möchte.“

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de