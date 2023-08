Wolfsburg: LKW-Fahrer geht falschem Polizisten auf den Leim

Wolfsburg In Hattorf gaukelt ein Betrüger eine Verkehrskontrolle vor und ergaunert so 1.200 Euro von einem türkischen LKW-Fahrer. Die Polizei sucht Zeugen.

Um 1.200 Euro betrogen wurde ein LKW-Fahrer aus der Türkei am Donnerstagabend in Hattorf, teilt die Polizei mit. Demnach parkte der 46-jährige Fahrer gegen 23.10 Uhr in der Straße Brandgehaege vor einem Einkaufsmarkt, um seine Ruhezeiten einzuhalten. Während der Pause habe es an der Fahrzeugtür geklopft.

Ein unbekannter Mann zeigte eine Art Metallmarke und gab an, eine Verkehrskontrolle durchzuführen, schreibt die Polizei. Der türkische Fahrer habe dem falschen Polizisten Papiere ausgehändigt - dabei soll dem Täter aufgefallen sein, dass Geld in der Kabine war.

Unbekannter betrügt LKW-Fahrer in Wolfsburg

Er behauptete, die 1.200 Euro auf Echtheit überprüfen zu müssen, heißt es. Der LKW-Fahrer händigte das Geld aus, woraufhin der Betrüger losrannte, in einen dunklen Peugeot einstieg und floh. Laut Polizei ist der falsche Polizist mit einem unbekannten Beifahrer in Richtung Peter-Hurst-Straße davongefahren.

Laut Mitteilung ist der Täter etwa 1,75 Meter groß und schlank. Er hat kurze braune Haare, einen Drei-Tage-Bart und ein osteuropäisches Aussehen. Bei der Tat trug er eine dunkle Cargohose, ein dunkles T-Shirt sowie einen dunklen Mantel und Stiefel sowie ein Basecap. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und Hinweisen: 05361 46460.

red

