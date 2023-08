Alkoholisierte Wolfsburger verursachen Unfälle

Die Polizei in Wolfsburg hat im Verlauf des Mittwochs bis in den frühen Donnerstagmorgen hinein drei Fahrer unter Alkoholeinfluss mit deutlich erhöhten Promillewerten und Ausfallerscheinungen aus dem Wolfsburger Verkehr gezogen.

Alkoholisierter Autofahrer in der Hubertusstraße unterwegs

Am Mittwoch teilte am frühen Nachmittag eine aufmerksame Zeugin der Polizei mit, dass ein stark alkoholisierter Autofahrer an einer Tankstelle in der Hubertusstraße in einen Seat Ibiza gestiegen und davongefahren sei. Die Polizei machte sich umgehend auf den Weg. Noch während der Anfahrt meldete sich ein weiterer Zeuge und teilte den Beamten mit, dass in der Hubertusstraße ein offensichtlich alkohoIisierter Autofahrer auf- und abfahre, seinen Seat nun abgestellt und torkelnd das Fahrzeug verlassen habe.

Da die Zeugen auch das Kennzeichen in beiden Fällen nennen konnten, waren sich die Wolfsburger Kommissare sicher, dass es sich hierbei um ein und denselben Fahrzeugführer handelte.

Vor Ort fanden die Beamten den Seat mit frischen Unfallschäden vor. An seiner Wohnanschrift trafen die Beamten den 57-jährigen Autofahrer an, der so starke Ausfallerscheinungen aufzeigte, dass ein Atemalkoholtest nicht möglich war. Ihm wurden im Wolfsburger Klinikum entsprechende Blutproben entnommen und der Führerschein beschlagnahmt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Woher die frischen Unfallschäden stammen, ermittelt die Polizei.

E-Scooterfahrer fährt alkoholisiert und schreiend auf dem Hochring

Der zweite Fall hat sich gut drei Stunden später in der Straße Hochring, Ecke Sauerbruchstraße ereignet. Hier waren zwei Polizeibeamte im Einsatz, als ein 37-jähriger E-Scooterfahrer laut schreiend an ihrem Polizeiauto vorbeifuhr.

Die Beamten stellten laut Polizei in Wolfsburg fest, dass die Fahrweise recht unsicher wirkte. Als der 37-Jährige anschließend noch lautstark auf einen Autofahrer zuging, der gerade sein Auto parkte, gingen die Beamten dazwischen und kontrollierten den 37-Jährigen. Hierbei stellten sie Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab 1,16 Promille.

Während der Kontrolle verhielt sich der 37-Jährige so renitent und unterschritt mehrfach den Sicherheitsabstand, dass die Beamten ihm Handschellen anlegen mussten.

Da man sich in der Zufahrt zur Notaufnahme des Klinikums befand, verlegten die Beamten ihr Gespräch mit dem 37-Jährigen dorthin, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Hier beruhigte sich der 37-Jährige und räumte sein Fehlverhalten ein, sodass auf weitere Maßnahmen verzichtet wurde.

Den E-Scooter stellten die Beamten sicher.

66-jährige Wolfsburgerin betrunken auf Mofa unterwegs

Der dritte und letzte bekannt gewordene Fall hat sich am frühen Donnerstagmorgen in der Goethestraße ereignet.

Polizeibeamte fuhren gegen 1 Uhr auf der Pestalozziallee in Richtung Goethestraße, als ihnen im Kreuzungsbereich Schillerstraße, Ecke Goethestraße eine Mofa-Fahrerin auffiel, die ohne Helm mit ihrem Mofa in die Goethestraße abbog. Die Beamten stoppten und kontrollierten die 66-jährige Wolfsburger Mofa-Fahrerin.

Sie habe ihren Helm vergessen, teilte sie den Polizeibeamten mit. Auf die Frage nach einem möglichen Alkoholkonsum räumte die 66-Jährige ein, am Vormittag ein Bier getrunken zu haben. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,94 Promille. Auch ihr wurde daraufhin im Wolfsburger Klinikum eine Blutprobe entnommen.

Polizei leitet Strafverfahren ein

Gegen alle drei Fahrzeugführer leitete die Wolfsburger Polizei Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Polizeisprecher Thomas Figge warnt: „Setzen Sie sich, wenn Sie Alkohol getrunken haben, nicht hinter das Steuer eines Kraftfahrzeugs und benutzen Sie kein Fahr- oder Kraftfahrzeug. Sie gefährden nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch das Leben und die Gesundheit unbeteiligter Verkehrsteilnehmer!“

