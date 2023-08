Wolfsburg/Helmstedt Zwei Fälle von Trickbetrug in Helmstedt und Wolfsburg konnten durch das richtige Verhalten zweier Rentnerinnen abgewehrt werden.

Polizei Wolfsburg-Helmstedt Trickbetrüger scheitern in Helmstedt und Wolfsburg

Trickbetrüger haben am Mittwoch in zwei bekannt gewordenen Fällen versucht, mittels Schockanrufen zwei älteren Frauen ihr Geld aus der Tasche zu ziehen. Das berichtet die Polizei Wolfsburg-Helmstedt.

Am Mittwochmorgen erhielt eine 93-jährige Seniorin aus Lehre im Kreis Helmstedt um 9.55 Uhr einen Anruf. Am anderen Ende meldete sich eine unbekannte männliche Stimme und teilte der Rentnerin mit, dass ihre Enkeltochter einen Verkehrsunfall gehabt habe, bei dem ein Kind tödlich verletzt worden sei. Die ältere Dame erkannte den Betrug, beendete das Telefonat und telefonierte mit ihrer Schwiegertochter. Außerdem nahm sie Kontakt zu ihrer Enkeltochter auf.

Ein weiterer Schockanruf in Wolfsburg

Ein zweiter Versuch von Trickbetrügern richtete sich gegen eine 82-jährige Wolfsburgerin. Bei ihr klingelte gegen 15.50 Uhr das Telefon und ein angeblicher Polizeibeamter erklärte der Frau, dass ihre Tochter in einen Verkehrsunfall verwickelt sei und sie eine Kaution in Höhe von 30.000 Euro zahlen solle. Die ältere Dame durchschaute den Plan, beendete das Gespräch und kontaktierte ihren Sohn.

In beiden Fällen erstatteten die Damen Anzeige bei der Polizei. Polizeihauptkommissar Thomas Figge, von der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt lobt das Verhalten der beiden Damen: „Die beiden Seniorinnen haben sich goldrichtig verhalten! Sie haben das Heft des Handelns in der Hand behalten und sich nicht von der Situation einfangen und leiten lassen. Sie haben das Telefonat beendet und unverzüglich mit nahen Verwandten Kontakt aufgenommen. So hatten sie Unterstützung und die Wahrheit kam schnell ans Licht!“

