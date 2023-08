Mehr Anmeldungen: Vorsfelder hat Lust aufs Bürger-Picknick

Vorsfelde Nach der Corona-Zwangspause können Vorsfelderinnen und Vorsfelde wieder zusammen an der St.-Petrus-Kirche frühstücken. Noch gibt es freie Plätze.

Freuen sich auf das Bürger-Frühstück in Vorsfelde: (von links) Elke Kaltschmidt, Kerstin Struth, Ortsbürgermeisterin Sandra Straube und Willi Dörr.

Das lange Warten hat bald ein Ende: Nach drei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie soll es „endlich“ (Organisator Willi Dörr) wieder ein Bürger-Picknick in Vorsfelde geben. Am Donnerstag, 31. August kann ab 17 Uhr wieder rund um die St.-Petrus-Kirche nach Herzenslust geschlemmt werden, heißt es in der Mitteilung.

„Mittlerweile haben sich bereits mehr als 250 Vorsfelderinnen und Vorsfelder angemeldet – deutlich mehr als in der Vor-Corona-Zeit“, freuen sich die Organisatoren vom Arbeitskreis Kirchplatz. Vereine, Familien, Freunde oder Nachbarn hätten bereits Tische für das Picknick reservieren lassen, „um gemeinsam einen schönen Abend zu verbringen“, wie Willi Dörr mitteilt. Aktuell seien bereits 32 Tische vorgemerkt.

Kulturelles Rahmenprogramm beim Bürger-Picknick

Wer sich spontan für einen Besuch entscheiden möchte, kann sich noch bis zum 28. August anmelden: per E-Mail an willi.doerr@wolfsburg.de. Zur Unterhaltung soll es ein kleines kulturelles Rahmenprogramm mit Musik, Comedy und Zauberei geben. Zugesagt laut Organisatoren hat unter anderem das Duo „Emotion“ mit Andreas Meyer und Matthias Klingebiel.

Ein großer Dank der Organisatoren gehe an die Landfrauen, die wie gewohnt die Tische dekorieren werden. Das Bürger-Picknick findet im Rahmen des Sommergartens der evangelische Kirchengemeinde statt.

red

