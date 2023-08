Wolfsburg: Unbekannte stehlen Kupferkabel im Wert von 57.000 Euro

Etwa 350 Meter Kupferkabel in einem Gesamtwert von rund 57.000 Euro haben Unbekannte am vergangenen Wochenende von einer Baustelle in der Sonnenkamp-Allee in Wolfsburg gestohlen. Das berichtet die örtliche Polizei.

Die Täter seien zwischen Samstagnachmittag, 13 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, über den Zaun auf das Baustellengelände zwischen den Straßen Steimker Hof und Reislinger Wink geklettert.

Wolfsburger Polizei sucht Zeugen

Zunächst entfernten sie die Sicherungen an dem örtlichen Transformator und durchtrennten anschließend die dortigen Kupferkabelstränge. Diese führten in die verschiedenen Gebiete der Baustelle.

An den dortigen Stromkästen wurde das Kabel ebenfalls durchtrennt. Anschließend zogen sie die Kabelstränge zum Bauzaun und führten sie darunter hindurch, um sie anschließend auf ein mitgeführtes Fahrzeug zu verladen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft darauf, dass Autofahrer, Anwohner oder Passanten verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Wochenende auf der Baustelle wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer (05361) 46460 entgegen.

