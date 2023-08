Wolfsburger Mieter kämpfen mit dem Schimmel

Wolfsburg In den Neuland-Wohnblöcken im Wolfsburger Hellwinkel ist Schimmel ein hartnäckiges Ärgernis. Was Mietern geholfen hat – und was nicht.

Von hartnäckigen Problemen mit Schimmel in ihren Wohnungen berichten Neuland-Mieter aus dem Wolfsburger Stadtteil Hellwinkel. Einige Bewohner haben aber auch Tipps, wie sie den Pilz ganz oder teilweise losgeworden sind.

Eine Mieterin hatte die Wolfsburger Nachrichten auf einen „Schimmelskandal“ in der 50er-Jahre-Siedlung hingewiesen. Sie schilderte, dass an den Wohnblöcken zwischen dem Berliner Ring und dem Kiebitzweg Wände von außen durchfeuchtet seien, weil trotz Empfehlung keine Sanierung stattgefunden habe. Zum Beleg schickte die Frau Empfehlungen der Entricon zur energetischen Sanierung ihres Mehrfamilienhauses. Die Stadtwerke-Tochter empfahl demnach vor neun Jahren eine Dämmung der unteren Gebäudeabgrenzung, eine Außenwand-Dämmung und einen Austausch von Fenstern und Türen.

Nach Schilderung der Wolfsburgerin gibt es in einigen Wohnungen nicht nur Schimmel: Auch der Putz falle herab. Meldeten Mieter der Neuland Probleme mit Feuchtigkeit, werfe die Wohnungsgesellschaft ihnen falsches Lüften vor oder streiche einfach nur über. Laut der Wolfsburgerin verhindert bei einigen Gebäuden der Denkmalschutz größere Sanierungen.

Schimmel und Feuchtigkeit begleiten Mieter im Hellwinkel

„Hier hat jeder Probleme mit Feuchtigkeit. Das geht im Herbst los und endet am Anfang des Sommers“, bestätigt Neuland-Mieter Thorsten Lenk. Seine Frau Liubov und er wohnen seit vielen Jahren in einer kleinen Vier-Zimmer-Wohnung an der Reislinger Straße. Im Schlafzimmer, erzählt die 54-Jährige, habe es früher sehr stark geschimmelt. In diesem Jahr seien in der Küche, dem Schlafzimmer und – trotz Luftentfeuchter – im Bad Schimmelpilze aufgetreten.

Dabei ist es nach Schilderung des Paares schon besser geworden: Seit die Neuland die Heizkörper auf mehrfaches Bitten unter die Fenster versetzt habe und sich die Wärme dadurch besser in den Räumen verteile. Und seit sie selbst einen Weg gefunden haben, trotz kleiner Raumzuschnitte fast kein Möbelstück mehr an die Außenwand zu stellen. „Es war ein Tetris-Spiel“, sagt Thorsten Lenk. Die Probleme führen seine Frau und er darauf zurück, dass die Gebäude aus den 50er-Jahren unzureichend isoliert seien. Wegen des Denkmalschutzes könne nichts gemacht werden.

Mit dem Herbst kommt der Schimmelpilz

In diesem Haus an der Reislinger Straße wohnen Thorsten und Liubov Lenk. Die Schimmel-Probleme haben in ihrer Wohnung abgenommen, seit die Heizkörper versetzt wurden und keine Möbel mehr an den Außenwänden stehen. Foto: Helge Landmann / regios24

Allerdings komme die Neuland immer schnell, wenn sie über Schimmel-Probleme in Kenntnis gesetzt werde. „Da sind sie wirklich gut“, lobt Liubov Lenk. Auch wenn dann immer nur „etwas Kleines“ gemacht werde, will das Ehepaar nicht wegziehen. Im Gegensatz zu Bekannten der Lenks aus dem Kiebitzweg. Deren Wände, erzählen die Wolfsburger, seien hinter der Rauhfasertapete „von oben bis unten“ verschimmelt gewesen, die Frau habe immer gehustet. Nach einem Umzug lebten die ehemaligen Nachbarn jetzt in einer modernisierten Wohnung in Reislingen.

Von Schimmel in der Küche, im Kinderzimmer und im Bad berichtet Ala Soworka, die am Freitagvormittag auf ihrem Balkon am Berliner Ring Wäsche aufhängt. Sie bezeichnet den Befall als „nicht dramatisch“, in den vergangenen zehn Jahren sei es schon schlimmer gewesen. Die Verbesserung führt sie auf generell mildere Temperaturen zurück. Umziehen will die Mutter nicht, zu teuer, und: „Die Ecke gefällt mir.“

Heizungen hängen hinter den Türen

Bleiben möchte auch eine Großmutter, die mit ihrem Enkel auf ihrem holzverkleideten Balkon steht. Sie lebt seit 1992 in dem denkmalgeschützten Wohnblock am Berliner Ring, zuerst mit ihrer Mutter, dann mit ihrem Mann. Schimmel und Feuchtigkeit hat es in der Wohnung immer wieder gegeben: Er bilde sich rund um die Holzfensterrahmen. An der ungefliesten Wand im Bad sehe man die Feuchtigkeit, in der Küche Stockflecken an den Fliesen. Und sobald man eine Kommode oder ein anderes Möbelstück auch nur mit Abstand davor stelle, schimmele die Wand, hinter der sich der Nachbarbalkon befindet.

„Wir lüften und wir heizen, aber so ist es“, sagt die Frau. „Wir haben alle Heizungen hinter den Türen.“ Ihres Erachtens handelt es sich bei den Problemen aber nur um Kleinigkeiten. „Wenn man die Neuland anruft, kommen sie.“ Und die Fenster würden nach und nach ausgetauscht.

Wolfsburger haben ihre eigenen Strategien gegen den Schimmel

Ohne Schimmel-Probleme leben Bettina und Horst Bergfeld seit 17 Jahren im Kiebitzweg. Beim Einzug hatten sie den Pilz noch im Wohnzimmer und im Flur, doch die Neuland habe ihn entfernt. „Und wir haben eine komplett neue Heizung bekommen“, erzählt das Ehepaar. Vorher seien die Heizkörper nicht unter den Fenstern montiert gewesen. Anti-Schimmel-Tipp der Bergfelds: Gut heizen, viel lüften. Und bei Problemen bei der Neuland melden.

Eine Nachbarin greift schnell zum Anti-Schimmel-Mittel, wenn sie irgendwo in der Wohnung schwarze Punkte entdeckt. „Dann ist alles gut. Bei mir ist alles super, Gott sei Dank“, sagt die 42-Jährige.

Hannes Thomanek, der mit seinem Sohn im Kiebitzweg lebt, vermutet, dass einige Nachbarn sich die Schimmel-Probleme selber züchten: Er beobachtet, dass manche Fenster den ganzen Tag geöffnet sind, auch in kühlen Nächten, und glaubt, dass manche Mieter nach dem Kochen wiederum den Wasserdampf nicht raus lassen. „Die Neuland ist nicht immer schuld an den Problemen“, sagt der alleinerziehende Vater. „Es liegt schon auch am Lüften.“ Sein Anti-Schimmel-Tipp: „Ich heize in der Heizperiode und denke nicht darüber nach, was es kostet.“

Neuland desinfiziert und malert

Wir betrachten jeden Fall individuell. Gibt es bauliche Mängel, werden diese von uns beseitigt – dies liegt selbstverständlich in unserer Verantwortung. Hans-Dieter Brand, Sprecher der Geschäftsführung der Wohnungsgesellschaft Neuland

Die Neuland widerspricht der Darstellung der Hinweisgeberin zum Teil. „Es trifft definitiv nicht zu, dass die Wände von außen durchfeuchtet sind“, betont der Sprecher der Geschäftsführung, Hans-Dieter Brand. „So etwas kommt äußerst selten vor, wenn beispielsweise eine Dachentwässerung nicht richtig funktioniert.“ Wenn es Mängel an den Fassaden gebe, wie etwa Putzschäden oder Risse, würden diese instandgesetzt. Solche Schäden, so Brand, würden sofort auffallen, denn Neuland-Mitarbeiter seien täglich in den Wohnanlagen unterwegs.

Überhaupt nehme die Neuland Hinweise zu baulichen Schäden sehr ernst und gehe auch mit den jährlich im Winter eingehenden Schimmelmeldungen von Mietern sehr verantwortungsvoll um. Ein speziell ausgebildeter Schimmelexperte begutachte jeden Schimmelfall, führe Messungen und Beratungen durch und veranlasse gegebenenfalls Instandsetzungsarbeiten. „Es trifft nicht zu, dass von innen einfach übermalt wird“, so Brand. „Schimmel wird immer mit einem speziellen Mittel desinfiziert und beseitigt, bevor Malerarbeiten ausgeführt werden.“

Einige Wohnblöcke stehen unter Denkmalschutz

Verantwortlich für die Schimmel-Probleme in den Wohnungen sind nach Brands Angaben unterschiedliche Ursachen. Gebe es bauliche Mängel, würden diese von der Neuland beseitigt. „Dies liegt selbstverständlich in unserer Verantwortung“, so Brand. „Liegt es am Heiz- und Lüftungsverhalten der Mieter*innen, werden diese entsprechend beraten und unterstützt.“

Einen Zeitplan für die Modernisierung der in den Jahren 1956 und 1957 erbauten Wohnblöcke zwischen dem Berliner Ring und dem Kiebitzweg gibt es noch nicht. „Modernisierungen werden an verschiedenen Stellen im Bestand durchgeführt und können nicht überall gleichzeitig erfolgen“, erklärt der Neuland-Geschäftsführer. „Das Areal ist teilweise denkmalgeschützt und demnach gesondert zu betrachten, da hier besondere Anforderungen gelten.“

Auch in anderen Altbauten schimmelt es

Ohnehin sind die günstigen Mietwohnungen im Hellwinkel nicht die einzigen Neuland-Objekte mit Schimmel-Problematik. In den zum Teil noch aus Weltkriegszeiten stammenden Blöcken in den Wolfsburger Höfen ist das Thema ein Dauerbrenner. 2017 beschäftigten die Schwierigkeiten der Mieter und der Umgang der Neuland damit sogar den Ortsrat Stadtmitte. Damals erklärten Vertreter des Wohnungsunternehmens, pro Jahr würden der Neuland rund 200 Schimmelfälle in der Stadtmitte gemeldet.

2021 machte eine Familie aus der Stresemannstraße ihre Probleme mit Schimmel, Feuchtigkeit, herunterfallendem Putz und Silberfischen publik. Diese Mängel traten nach Schilderung der Mieter im Schlafzimmer, Wohnzimmer, Kinderzimmer, Bad und Flur auf. Mit neuem Putz und Feuchtigkeitsmessgerät waren die Schwierigkeiten nicht in den Griff zu bekommen.

