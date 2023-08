Das Theater Wolfsburg wird 50 – mit diesem Spielplan wird gefeiert

Ein halbes Jahrhundert Bühnenshow. Tausende Gastspiele aus aller Welt. Das von Stararchitekt Hans Scharoun 1973 entworfene und von und für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wolfsburg und Umgebung feierlich eröffnete Theater Wolfsburg zählt zu den „kulturellen Leuchttürmen der Region“, resümiert das Haus selbst die vergangenen fünf Jahrzehnte. Für diese Jubiläums-Spielzeit 2023/2024 möchte das Spielhaus an die Historie anknüpfen. Eine Bandbreite an Opern, Musicals, Schauspiel, Tanz, Ballett, Konzerten, Shows, Kabaretts, Lesungen und Jungem Theater mit bekannten Künstlern, Ensembles und Compagnien wartet auf ihr Publikum.

Die neue Spielzeit im Theater Wolfsburg startet mit einem Büchner-Klassiker

Mit einem Büchner-Klassiker premiert das Scharoun Theater in Partnerschaft mit dem Berliner Ensemble: Woyzeck. Am 15. und 16. September, jeweils um 19.30 Uhr, öffnet sich der Vorhang mit dem vom Theater Wolfsburg im Voraus gepriesenen Highlight. Die Partnerschaft zwischen beiden Ensembles soll für die kommenden Jahre bestehen – Woyzeck produzieren sie erstmals gemeinsam.

Georg Büchners unvollendetes Fragment Woyzeck ist einer der berühmtesten Texte der deutschen Literatur. Woyzeck, einfacher Soldat, dient einem Hauptmann als Barbier. Von dem Verdienst kann er seine Geliebte Marie und das gemeinsame Kind nicht ernähren, weshalb er sich als medizinisches Versuchsobjekt anbietet. Die Folgen dieser Versuche schwächen den ohnehin vom harten Leben gezeichneten Woyzeck derart, dass er sich mehr und mehr in einer Welt von Wahnvorstellungen verliert. „Woyzeck“ handelt von Wahnsinn, Obsessionen, Kindern und Mord – „Es bringt einen dazu, Angst um die Figuren zu bekommen und über das eigene Leben nachzudenken. Ich schätze mal, mehr kann man von einem Stück nicht verlangen“, beschrieb es Sänger Tom Waits einmal.

Im Anschluss an die erste Vorstellung findet eine Premierenfeier im Foyer statt, informiert das Theater in seiner Mitteilung. Zudem bietet es eine Werkeinführung an, die jeweils um 19 Uhr in der Cafeteria des Hauses stattfindet.

Besetzung „Woyzeck“ Mit Maximilian Diehle (Woyzeck), Max Gindorff (Tambourmajor), Gerrit Jansen (Marie), Peter Luppa (Narr), Martin Rentzsch (Doktor), Gabriel Schneider (Andres) und Marc Oliver Schulze (Hauptmann) Kostüme: Nora Schruth

Musik: Tristan Brusch

Licht: Rainer Casper

Dramaturgie: Clara Topic-Matutin

Inszenierung: Ersan Mondtag

Mit einer Sinfoniekonzertreihe lockt das Staatsorchester Baunschweig

Diese Sinfoniekonzertreihe hat es in sich: Unter dem Dirigat von Mino Marani präsentiert das Staatsorchester Braunschweig zusammen mit dem Konzert-Chor Braunschweig, neben Werken von Paul Dukas und Anton Webern, Beethovens letzte Sinfonie „Die Neunte“. Auch für diesen Anlass findet an diesem 20. September, 19.15 Uhr, eine Einführung in die Werke statt. Um 20 Uhr hebt sich der Vorhang. Anschließend lädt der Theaterring Wolfsburg zu einer After-Show-Party im Foyer ein.

Besetzung Sinfoniekonzertreihe Paul Dukas: Fanfare zur Oper „La Péri“

Anton Webern: Im Sommerwind (Idyll für großes

Orchester nach einem Gedicht von Bruno Wille; 1904)

Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 9 d-Moll op. 125

Musikalische Leitung: Mino Marani

Mit dem Chor des Staatstheaters Braunschweig (Einstudierung: Georg Menskes) und dem Konzertchor Braunschweig (Einstudierung: Matthias Stanze)

Am 22. September präsentiert das Scharoun Theater zusammen mit der Italienischen Konsularagentur Wolfsburg das Kataklò Athletic Dance Theatre. Seit mehr als 25 Jahren ist es dafür bekannt, als erste Theatergruppe das athletische Theater in die italienische Tanzszene eingeführt zu haben, teilt das Theater Wolfsburg mit. Die Compagnie gibt sich zum Jubiläum in Wolfsburg mit ihrem Programm „Back to Dance“ die Ehre, das von dem gemeinsamen und immer wieder gehemmten Wunsch nach einem Neuanfang handelt: „Überwältigt von Einsamkeit, Misstrauen und Angst vor dem Anderen, wurde die Menschheit dazu verleitet, ihre tiefsten Ängste, ihre lebendigsten Instinkte wiederzuentdecken“, wird die Darbietung zusammengefasst. „Sie muss zunächst den Mut aufbringen, sich schwach, allein und nackt zu fühlen, um dann mit neuer Entschlossenheit, Hartnäckigkeit und Ironie wiederaufzubauen, um wieder tanzen zu können.“

Besetzung Kataklò: Back to Dance Mit Gian Mattia Baldan, Matteo Battista, Giulio Crocetta, Carolina Cruciani, Eleonora Guerrieri, Sara Palumbo

Konzept und künstlerische Leitung: Giulia Staccioli

Eine Produktion von KUBO Srl Impresa Sociale SSD

Das Theater Wolfsburg lässt Ikonen wieder aufleben

Ein Konzert, das ganz der Musik von Sting und seiner Band „The Police“ gewidmet ist, wartet am 23. September, 19.30 Uhr, auf alle Fans dieser Ausnahmeband. Die niederländische Formation Legends Remastered präsentiert Hits wie „Shape Of My Heart“, „Roxanne“, „Englishman In New York“, „Message In A Bottle“ und viele andere. Auch die Stimmkünstler von Rock4, Ludovique, 5 Piece Live Band und weitere Ehrengäste werden zu sehen sein.

Am 26. September, 19.30 Uhr, erhält das Publikum in der Inszenierung Goodbye, Norma Jeane tiefe Einblicke in das Leben des Weltstars Marilyn Monroe. Die Story: Der Reporter Henri Mortensen versucht im Jahr 1984 herauszufinden, welche der Geschichten über ihren sagenumwobenen Tod im Alter von nur 36 Jahren der Realität entspricht: Er klingelt an der Tür und eine betagte Frau, die sich Jane Edwards nennt, öffnet ihm. Mortensen weiß es jedoch besser: Frau Edwards ist niemand geringeres als die berühmte Marilyn Monroe, mit bürgerlichem Namen Norma Jeane Baker, die für die Öffentlichkeit bereits 22 Jahre zuvor gestorben ist.

Goodbye, Norma Jeane Buch und Liedtexte von Allard Blom; Musik von Sam Verhoeven; Deutsch von Rory Six; Deutschsprachige Erstaufführung

Mit 3 Solist:innen und 3 Musiker:innen

Musikalische Leitung: Stefan Wurz

Inszenierung: Markus Dinhobl

Welt aus gestrickten Räumen: Circus Cirkör präsentiert eine Artistik-Show in Wolfsburg

Skandinaviens bekanntestes Zirkuskollektiv Circus Cirkör nimmt das Publikum in Wolfsburg gleich an zwei Abenden mit auf eine fantastische Reise. Am 28. und 29. September, jeweils um 19.30 Uhr, entführt die Artistik-Show Knitting Peace in die Welt von gestrickten Räumen. Die Show wird begleitet von mysthischer Musik, Poesie und einem sinnsuchenden Zauber.

Für alle Mitglieder des Theaterrings Wolfsburg wartet bereits am 13. September um 17.30 Uhr im Foyer eine neuartige Veranstaltung. Denn im ersten Theatercafé stellt sich Dr. Thomas Steg, Aufsichtsratsvorsitzender der Theater der Stadt Wolfsburg GmbH, den Fragen des Publikums. Anmeldungen werden direkt vom Theaterring Wolfsburg entgegengenommen.

