Motorradfahrer aus Wolfsburg bei Unfall schwer verletzt

Die Polizei Wolfsburg hat am Donnerstag gleich drei Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Zweiradfahrern registriert. Dabei sei eine Person lebensgefährlich, eine weitere schwer und zwei andere leicht verletzt worden. Der entstandene Gesamtschaden belaufe sich auf mindestens 10.500 Euro.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 17.40 Uhr als eine 63-jährige Motorradfahrerin aus dem Landkreis Gifhorn mit ihrem Yamaha Motorrad die Straße Obere Tor aus Richtung Lange Straße in Richtung Max-Valentin-Straße in Vorsfelde befuhr.

Ein zweiter Unfall auf der Heinrich-Nordhoff-Straße in Wolfsburg

Zu einem zweiten Motorrad-Unfall kam es dann am Donnerstagabend gegen 19.25 Uhr auf der Heinrich-Nordhoff-Straße.

Hier wollte ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Wolfsburg mit seiner Kawasaki Z 650 einen 42-jährigen Autofahrer überholen, der mit seinem VW Tiguan die Heinrich-Nordhoff-Straße in Richtung Fallersleben befuhr.

Der 18-jährige Motorradfahrer wurde schwer verletzt

Mit ihm auf dem Zweirad saß eine 16-jährige Beifahrein, ebenfalls aus Wolfsburg. Laut Polizeiangaben schätzte der 18-Jährige die Distanz zum VW Tiguan falsch ein, denn er streifte beim Überholvorgang den Tiguan am linken Heck, kam dadurch ins Straucheln und schließlich zusammen mit seiner Beifahrerin zu Fall.

Während die 16-Jährige nur leichte Verletzungen davon trug, wurde der 18-Jährige schwere verletzt und wurde mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum gebracht. Die Kawasaki war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

15-jährige Radfahrerin missachtet Stoppschild

Der dritte Verkehrsunfall ereignete sich wieder in Vorsfelde. Hier missachtete eine 15-jährige Radfahrerin gegen 20.30 Uhr ein Stopp-Schild an der Ecke Amtsstraße/An der Propstei und kollidierte mit einem 62-jährigen Autofahrer, der mit seinem VW Touran die Straße An der Propstei in Richtung Lange Straße befuhr.

Die 15-Jährige wurde über die Motorhaube des Autos auf die Fahrbahn geschleudert und zog sich hierbei Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum gebracht, welches sie aber noch im Laufe des Abends wieder verlassen konnte.

