Falsche Handwerker unterwegs - Wolfsburgerin wird Opfer

Am Montag ist eine 80-jährige Rentnerin im Stadtteil Detmerode Trickdieben zum Opfer gefallen. Das brichtet die Polzei Wolfsburg.

Zwei Unbekannte in dunkelblauer Kleidung haben gegen 12 Uhr an der Wohnungstür der älteren Dame geklingelt und angegeben, dass sie die Heizung kontrollieren müssen.

Handwerker täuschen in Wolfsburg Fürsorglichkeit vor

Die Mieterin ärgerte sich und beschwerte sich, dass die Männer unangemeldet kämen. Diese entgegneten, dass sie immer in einem automatischen Zeitintervall kommen würden. Deshalb würden sie sich nicht anmelden müssen.

Ehe die ältere Dame sich versah, waren die beiden Männer auch schon in ihrer Wohnung. Während der eine in ihrem Schlafzimmer verschwand, war der andere in der Küche zu Gange. Dabei täuschten die beiden „Handwerker“ noch ihre Fürsorglichkeit vor, indem sie die Dame aus den Räumen verwiesen, damit angeblich austretende Dämpfe nicht ihr Herz oder ihre Lunge schädigen könnten.

Handwerker entwenden Schmuck

Nach 10 Minuten war der Spuk vorbei und die beiden Männer verschwanden wieder. Einen Tag später hat sich die Dame mit ihren Nachbarn über die unangemeldeten Handwerker unterhalten. Als diese erklärten, dass keine Handwerker im Haus waren, schöpfte die Rentnerin Verdacht und sah im Schlafzimmer nach. Dort stellte sie fest, dass Schmuck im Wert von 3000 Euro verschwunden war.

So beschreibt die Polizei die Täter

Die beiden Täter waren männlich, etwa 40 Jahre alt und dunkelblau gekleidet. Einer war 180 bis 185 Zentimeter groß, der andere Unbekannte war etwas kleiner. Einer trug eine FFP2-Maske vor dem Gesicht.

Die Polizei kann nicht ausschließen, dass die beiden falschen Handwerker auch an anderen Wohnungen geklingelt und dort Dinge gestohlen haben. Möglicherweise sind sie hier Bewohnern aufgefallen, oder es gibt noch weitere Geschädigte. Von daher bitten die Ermittler um Hinweise zu den beiden Unbekannten an die Polizei Wolfsburg unter der Rufnummer (05361) 4646-0.

RED

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de