Die Berliner Mauer: Wolfsburger Ausstellung erzählt Geschichten 

Wolfsburg Das Hoffmann-von-Fallersleben-Museum erinnert in einer Sonderschau an den Bau der Berliner Mauer vor 62 Jahren. Es gibt einiges zu entdecken.

Der Bau der Berliner Mauer begann am 13. August 1961. Damit schloss die damalige DDR-Staatsführung für die folgenden 28 Jahre das letzte offene Tor für Reisen und Ausreisen der DDR-Bürger in den Westen. Auch die West-Berliner konnten vorläufig nicht den Ostteil ihrer Stadt besuchen. „Die Berliner Mauer wurde zum wichtigsten Symbol der Teilung Deutschlands und des Kalten Krieges“, heißt es in der Mitteilung der Wolfsburger Stadtverwaltung. In einer besonderen Präsentation erinnert das Hoffmann-von-Fallersleben-Museum am Wochenende an den Mauerbau vor 62 Jahren.

„Ausgewählte Sammlungsstücke erzählen vom deutsch-deutschen Alltag im Schatten der Grenze aus Beton und Stacheldraht und vom Kalten Krieg. Zu sehen ist zum Beispiel Gastronomiegeschirr des in der DDR produzierten Service Rationell mit dem Aufdruck Mitropa“, erklärt Museumsmitarbeiterin Nicole Trnka, die in einem Rundgang am Sonntag, 13. August, ab 15 Uhr die Geschichten hinter diesen Objekten vorstellt. Dabei erklärt sie auch die historischen Zusammenhänge zwischen der zweiten Berlinkrise und den überwiegend friedlichen Revolutionen in der DDR und in Osteuropa.

Ehemaliger Stern-Fotograf stellt im Schloss Fallersleben aus

Der Aufbruch im Osten ist zugleich Thema einer Sonderausstellung der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland im Schloss Fallersleben. Gezeigt werden hier Fotografien des ehemaligen Stern-Fotografen Harald Schmitt, der mit seiner Kamera Widerstandsmomente im Osten im Zeitraum von 1978 bis 1991 festhielt.

Die finale Schließung der Grenze von Ost- nach Westdeutschland beendete die zweite Berlinkrise, eine von mehreren weltpolitischen Spannungen im Ost-West-Konflikt jener Zeit. Erst der Mauerfall leitete das Ende der DDR und die Wiedervereinigung ein. „Der 9. November 1989 symbolisierte auch die beginnende Auflösung des Ostblocks und die Beendigung des Kalten Krieges“, heißt es weiter.

Fotos dokumentieren Widerstand gegen Kommunismus

In den zehn Jahren vor diesem Ereignis begehrten die Menschen unter anderem in Polen, der ČSSR und selbst in der DDR gegen die kommunistischen Machthaber auf und protestierten für ihre Freiheit. Das dokumentieren die Fotografien von Harald Schmitt, die bis zum 3. September im Hoffmann-von-Fallersleben-Museum im M2K zu sehen sind. Der Eintritt zu der Veranstaltung und zur Sonderausstellung ist frei.

red

