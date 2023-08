Wolfsburgs Ögüt zeigt VfL-Mitarbeiterinnen, wie man sich wehrt

Eine etwas andere Weiterbildung bekamen die Mitarbeiterinnen der VfL Wolfsburg GmbH: Selbstverteidigung und Selbstbehauptung standen auf dem Programm. Die Initiative war von VfL-Personalmanagerin Andrea Halle ausgegangen, nachdem zuletzt bei einem Heimspiel des Fußball-Bundesligisten Ordnerinnen und Sanitäterinnen angegriffen worden waren, wie es der Mail von Yavuz Ögüt heißt. Der amtierende Sportler des Jahres in Wolfsburg, einer von Deutschlands erfolgreichsten Wettkämpfern im Jiu-Jitsu, führte die Weiterbildung durch.

Der viermalige Weltmeister des VfL Wolfsburg e.V. habe nicht schlecht gestaunt, als 48 (!) Teilnehmerinnen vor ihm auf der Matte im Leistungszentrum am Elsterweg standen. „Ich dachte in dem Moment nicht, dass so viele Teilnehmerinnen sich die Zeit für so ein Seminar an einem Samstagvormittag nehmen“, staunte Ögüt.

Den Teilnehmerinnen wurde ein dreistündiges Seminar mit realitätsnahen Situationen geboten, heißt es. „Wichtig ist mir, dass die Teilnehmer verstehen was da eigentlich passiert, und vor allem, dass nicht immer die Größe und Kraft ausschlaggebend ist“, erklärte der 43-jährige Athlet.

„Die Teilnehmerinnen waren durchweg begeistert, als sie selbst merkten, dass Hebel und Techniken selbst den erfahrenen Seminarleiter auf die Matte warfen“, erklärte Andrea Halle. „Als ich diesen Lehrgang zur Verfügung gestellt habe, war unser Kontingent in kürzester Zeit ausgebucht. Wir werden definitiv weitere Seminar mit Yavuz buchen, natürlich auch mit unseren männlichen Mitarbeitern und dem MET, dem mobilen Einsatzteam“, so die VfL-Personalmanagerin.

„Auf die Jungs freue ich mich schon, da werden wir noch einen kleinen Zahn zulegen, gerade im MET geht es manchmal leider rauher zu“, weiß Ögüt. Der Kampfsportler bietet solche Seminare für Firmen, Angestellte, aber auch Sportteams an. „Teamfindung, Fitness, aber vor allem die Erkenntnis, sich im Falle auch ohne Schläge oder Tritte effektiv verteidigen zu können, sind Inhalte, die gezielt vermittelt werden“, so Ögüt.

Er verrät schmunzelnd: „Demnächst kommt eine Fußballmannschaft, um sich für den Start der Saison vorzubereiten. Ich kann es kaum abwarten.“

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de