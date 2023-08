Wolfsburg: Alkoholisierter Autofahrer auf der B 244

Am Sonntagabend wurde der Polizei um kurz vor 22 Uhr durch Zeugen ein augenscheinlich alkoholisierter Autofahrer gemeldet, der mit seinem Renault Kangoo die Bundesstraße 244 aus Helmstedt in Richtung Mariental befuhr. Das geht aus einem Bericht der Polizei Wolfsbrug hervor. Die Zeugen hätten den Beamten mitgeteilt, dass das Fahrzeug in Schlangenlinien fuhr, wobei der Renault sich mehr auf der Gegenfahrbahn befand, als auf seiner eigentlichen Fahrspur.

Bei entgegenkommendem Verkehr sei das Fahrzeug abgebremst worden und zurück auf die eigentlichen Fahrbahnseite gelenkt, so die Zeugen gegenüber der Polizei Wolfsburg. Die Polizei konnte, dank einer guten und ständigen Standortmeldung der Zeugen, den betreffenden Pkw in der Ahmstorfer Straße in Querenhorst antreffen, stoppen und den Fahrzeugführer kontrollieren.

Alkoholisiert und wahrscheinlich ohne Fahrerlaubnis

Dabei handelte es sich um einen 19-Jährigen aus dem Landkreis Helmstedt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab stattliche 2,59 Promille.

Weiterhin habe der 19-Jährige den Beamten keinerlei Fahrerlaubnis vorweisen können, so dass die Beamten vermuten, dass er nicht im Besitz einer solchen sei.

Zunächst wurde dem 19-Jährigen im Helmstedter Klinikum eine Blutprobe entnommen. Sollten die weiteren Ermittlungen ergeben, dass der 19-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, so wird neben dem Strafverfahren wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss auch noch ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis hinzukommen. Die Ermittlungen dauern an.

Unbekannte brechen in Wolfsburg in Kindertagesstätte ein

Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in eine Kindertagesstätte in der Straße Harbker Weg in Wolfsburg eingebrochen. Das berichtet die Wolfsburger Polizei. Wie die Täter dabei ins Gebäude gelangt sind, ist derzeit noch offen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und festgestellt, dass die derzeit unbekannten Täter zwischen Freitagabend 20.00 Uhr und Montagmorgen 6.55 Uhr auf das Gelände der Kindertagesstätte gelangten.

Hier hätten sie sich dann Zutritt zum Inneren des Gebäudes verschafft. Anschließend hätten die Täter sämtliche Funktions- und Gruppenräume betreten und diese nach sich lohnender Beute durchsucht. Dabei gerieten ihnen nach ersten Feststellungen ein Laptop und zwei Mobiltelefone in die Hände. Ob die Täter noch mehr erbeutet haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, muss noch ermittelt werden. Die Beamten hoffen darauf, dass Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben und bitten um Hinweise an das Polizeikommissariat am Ludgerihof, Rufnummer (05351) 521-0.

Polizeibekannte 36-Jährige wirft in Wolfsburg mit Glasflaschen

Eine polizeilich bekannte 36-Jährige hat am Freitagabend mehrere Glasflaschen auf die Heßlinger Straße in Wolfsburg geworfen. Gegen 20.55 Uhr wurde die Polizei durch eine aufmerksame Zeugin alarmiert. Vor Ort trafen die Beamten auf die 36-Jährige, die einen verwirrten Eindruck machte. Die Frau sei daraufhin zur Polizeidienststelle gebracht worden, wo sie durch einen Arzt in eine Fachklinik eingewiesen wurde. Autofahrer, die durch den Vorfall Beschädigungen an ihrem Fahrzeug oder ihren Reifen erlitten haben, sind aufgerufen, sich bei den Polizeibeamten unter der Rufnummer (05361) 4646-0 zu melden.

red

