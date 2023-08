Kunstwelt Junge Künstler setzen sich in Wolfsburg mit Heimat auseinander

Ein junger Ukrainer, der aus seiner Heimat flüchten musste, ein Braunschweiger Künstler, der sich mit seinen polnischen Wurzeln auseinandersetzt: zwei Biografien, ganz unterschiedlich, und doch nah beieinander. „Woher? Wohin? Mit diesen Fragen beschäftigen sich die beiden Kunstwerke der Künstler und Young-Generation-Mitglieder Stefan Znamerovskyi und Lukas Groß“, wie das Wolfsburger Kunstmuseum mitteilt. Dort sind ihre Arbeiten am Freitag, 11. August, im Rahmen eines „Young Generation Summer Specials“ im Studio zu sehen.

Der 18-jährige Filmemacher Stefan Znamerovskyi musste schon früh seine Heimat verlassen. Der Ukrainer flüchtete aufgrund des russischen Angriffskriegs mit seiner Familie von Odessa nach Wolfsburg. „Von Angst und Unsicherheit geprägt, verarbeitet Stefan seine Gedanken und Gefühle dieses einschneidenden Ereignisses in seinem Film ,Maximus‘“, teilt das Museum mit. Dabei gehe der 15-minütige Film über die Realität hinaus und tauche in die Tiefen des jugendlichen Verlangens und der Selbstentdeckung ein.

Kunstmuseum bietet verschiedene Sprachen an

Der Braunschweiger Künstler und Fotograf Lukas Groß verarbeite mit seiner polnischen Migrationsbiografie seinen Heimatbegriff in seiner Fotoserie „Let‘s call it a home“ hingegen anders. In seiner Fotoserie geht es um einen fiktiven Charakter, den die Betrachterinnen und Betrachter durch seine Siedlung begleiten. „Im Laufe der Fotoreihe erkennt der Charakter, dass er keine wirkliche Verbindung zu seiner Umgebung hat, dass er sich ständig unter Beobachtung fühlt und sich dabei selbst als Störfaktor sieht“, heißt es.

Der Eintritt ist frei und ohne Anmeldung. Die Veranstaltung findet in Teilen in deutscher, englischer und ukrainischer Sprache statt und werde so barrierefrei wie möglich gestaltet. Hierzu würden die Bedarfe aller Teilnehmenden unter young-generation@kunstmuseum.de aufgenommen.

red

