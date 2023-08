Wolfsburg: Polizei warnt vor Einbrüchen in Kellerabteile

Wolfsburg In insgesamt sechs Kellerpazellen ist am vergangenen Freitag in Wolfsburg eingebrochen worden. Die Polizei in Wolfsburg warnt vor Leichtfertigkeit.

Insgesamt sechs Kellerparzellen haben Unbekannte am frühen Freitagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in der Saarstraße in Wolfsburg aufgebrochen. Das geht aus einem Bericht der örtlichen Polizei hervor.

Die Tatzeit lasse sich auf den Zeitraum zwischen Mitternacht und Freitagmittag 12.20 Uhr eingrenzen. Ein Bewohner habe die aufgebrochenen Kellerabteile in dem Mehrfamilienhaus in der Saarstraße entdeckt und unverzüglich die Polizei alarmiert. Diese nahm den Sachverhalt auf.

In Keller in Wolfsburg eingestiegen: Zweiter Einbruch zwischen Haydnring und Heinrich-Nordhoff-Straße

Danach hätten sich die Täter, so die Polizei, unter einem eine Vorwand oder aber über eine nicht geschlossene Hauseingangstür Zutritt zu einem 15-geschossigen Mehrparteienhaus zwischen dem Haydnring und der Heinrich-Nordhoff-Straße verschafft. Hier begaben sie sich ins Untergeschoss und öffneten gewaltsam die einzelnen Kellerparzellen. Dabei seien aus einer Kellerparzelle ein Keyboard, sowie zwei Rollatoren (Schadenswert von 2.000 Euro) entwendet worden. Was aus den anderen Parzellen entwendet wurde, werde derzeit noch ermittelt.

Die Polizei hofft darauf, dass die Mieter verdächtige Personen bemerkt haben. In diesem Zusammenhang warnen die Ermittler davor, Hauseingangstüren leichtfertig und ohne Kontrolle über die Gegensprechanlage zu öffnen. Somit könnten Unberechtigte in ein Mehrfamilienhaus gelangen und sich unkontrolliert im Haus bewegen. Hinweise zum geschilderten Fall nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer (05361) 4646-0 entgegen.

red

