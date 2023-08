Gleich drei Fälle von räuberischem Diebstahl in Wolfsburg

Wolfsburg In Wolfsburg ist es gleich dreimal zu räuberischen Diebstählen in Supermärkten gekommen. Die Beute lag gerade einmal bei etwa fünf Euro.

Die Polizei Wolfsburg hat über das Wochenende gleich drei Fälle von räuberischem Diebstahl verzeichnet, wie die Beamten am Montag per Pressemitteilung bekanntgaben.

Ein 21-jähriger Wolfsburger habe demnach bereits am Freitagnachmittag gegen 14.13 Uhr diverse Artikel in einem Supermarkt in der Allerstraße in Wolfsburg entwendet. Als er mit seinem Diebesgut den Kassenbereich passieren wollte, hielt einer der Angestellten ihn an und konfrontierte ihn mit dem Vorwurf des Diebstahls.

Daraufhin habe der 21-Jährige versucht, sich aus dem Griff des Angestellten zu befreien. In der Folge sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Trotzdem gelang es dem Angestellten mit Unterstützung eines Mitarbeiters, den 21-jährigen Wolfsburger so lange festzuhalten, bis die Polizei eintraf. Der Wert der entwendeten Gegenstände belief sich auf gerade einmal etwa fünf Euro.

41-Jähriger versucht in Wolfsburg Alkohol im Wert von rund 50 Euro zu stehlen

Ein 41-jähriger Mann hat am Samstagmorgen gegen 7.05 Uhr versucht, mehrere Flaschen Alkohol in einem Lebensmittelgeschäft im Bereich des Nordkopfes in der Porschestraße in Wolfsburg zu entwenden. Auch er wurde, als er den Kassenbereich, ohne die Waren bezahlt zu haben, passiert hatte, vom Personal aufgefordert, stehenzubleiben. Ein Kunde erkannte die Situation erkannt und stelte sich dem Dieb in den Weg. Der 41-Jährige versuchte, sich durch Schläge dagegen zu wehren, dass der Kunde ihn festhielt. Dem Kunden gelang es jedoch, den Ladendieb bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die gestohlene Ware hatte hier einen Wert von rund 50 Euro.

28-jährigem Ladendieb gelingt in Wolfsburg die Flucht mit seiner Beute

Der dritte DIebstahl-Fall ereignete sich am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr in einem Supermarkt am Hansaplatz in . Auch hier habe der Wert der Ware gerade einmal 4,30 Euro betragen, so die Polizei. Laut deren Bericht habe ein 28-jähriger Wolfsburger mehrere Gegenstände in seinem mitgeführten Rucksack verschwinden lassen und wollte das Geschäft verlassen, ohne diese zu bezahlen.

Auch er sei von einer Mitarbeiterin des Marktes angesprochen und auf sein Verhalten aufmerksam gemacht worden. Der 28-Jährige reagierte daraufhin lautstark und aggressiv, schrie die Verkäuferin an, stieß sie zur Seite und flüchtete mit seinem Diebesgut aus dem Laden. Die sofort alarmierte Polizei konnte den Flüchtigen kurze Zeit später an seiner Wohnadresse antreffen und leitete ein entsprechendes Verfahren gegen den 28-Jährigen ein.

