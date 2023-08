VfL-Familienfest in Wolfsburg: Das ist heute los

Wolfsburg An und in der VW-Arena steigt heute das Familienfest des VfL Wolfsburg. Bei der Anfahrt ist wegen Straßenbaustellen einiges zu beachten.

Maskottchen Wölfi vom VfL Wolfsburg ist auch diesmal beim VfL-Familienfest an und in der VW-Arena mit von der Partie. (Archiv)

Zum „grün-weißen Feiertag“ lädt der VfL Wolfsburg heute ein. Vor dem Start in die neue Bundesliga-Saison lädt der Fußball-Erstligist zum VfL-Familienfest inklusive VfL-Kids-Day und zwei Testspielen der Wölfe in der Volkswagen-Arena ein. Fans sollten einiges beachten, auch bei der Anfahrt.

„Am Samstag, 5. August, verwandelt sich das Areal rund um die Volkswagen-Arena wieder in eine grün-weiße Feiermeile für Groß und Klein“, kündigt der VfL auf seiner Homepage an. Zwischen 10 und 14 Uhr steigt das Stadionfest inklusive Kids-Day.

„Viele Mitmachmodule und Stände von Fanclubs und Partnern sorgen für einen abwechslungsreichen Tag in Grün und Weiß“, verspricht der Bundesliga-Club. „Auf der VfL-Aktionsbühne wird durch ein vielseitiges Programm geführt, das neben musikalischer Untermalung auch die Einbindung verschiedenster Walking Acts bereithält.“ Für die Bewirtung wird ebenfalls gesorgt. Der Eintritt zum VfL-Familienfest ist frei.

VfL-Familienfest in Wolfsburg inklusive zwei Testspielen der Wölfe

In das VfL-Familienfest integriert wird auch dieses Jahr der an die ganz jungen Fans von 3 bis 14 Jahren gerichtete VfL-Kids-Day. „Auf dem Trainingsplatz A wird ein buntes Rahmenprogramm geboten. An 20 Stationen können die Kids ihre Geschicklichkeit beweisen“, informiert der VfL auf seiner Homepage. „Selbstverständlich lässt es sich Maskottchen Wölfi nicht nehmen, bei den jüngsten VfL-Fans vorbeizuschauen.“ Für Mitglieder des Wölfi-Clubs ist der Eintritt frei, alle anderen Kinder zahlen 5 Euro. Für den VfL-Kids-Day ist eine Anmeldung erforderlich. „Aber auch spontane Tagesanmeldungen werden im Fanshop an der Arena möglich sein, heißt es.

Ins Stadionfest des VfL Wolfsburg integriert ist wieder der VfL-Kids-Day. (Archiv) Foto: Darius Simka / regios24

Danach dürfen sich alle VfL-Fans auf gleich zwei sportliche Höhepunkte freuen: „Ab 15 Uhr treten die Wölfe auf dem Arena-Rasen zunächst gegen den italienischen Erstligisten US Sassuolo Calcio an, bevor sich die Kovac-Elf dann ab 17 Uhr mit dem Primera-Division-Klub Celta Vigo misst“, kündigt der Verein an. Der Eintritt zu beiden Partien ist frei.

VfL Wolfsburg empfiehlt Fans frühe Anfahrt zum Stadionfest

Es herrscht freie Platzwahl in der dann geöffneten Nordkurve und auf der Gegengerade. Erstmalig ist neben den bekannten Zahlungsarten in der Arena auch wieder Barzahlung möglich.

Die Veranstalter empfehlen allen Besuchern eine frühzeitige Anfahrt, idealerweise per Fahrrad, zu Fuß oder mit dem ÖPNV. Wer mit dem Auto kommt, dem stehen folgende Parkmöglichkeiten zur Verfügung: P1, P2, P3, P4, P5 und P6 im Allerpark, P-Ost (eingeschränkte Kapazität) für Gäste mit Behindertenausweis sowie VW-Parkhaus Wache Ost. Eine Abfahrt von den Parkplätzen direkt an der VW-Arena (P1, P2, P-Ost) ist aus Sicherheitsgründen erst nach Rückgang des Fußgängeraufkommens möglich.

Wegen Einschränkungen auf Berliner Brücke ist mit Staus zu rechnen

Der VfL weist auch wieder darauf hin, dass die Berliner Brücke für alle Fahrzeuge über 7,5 Tonnen dauerhaft gesperrt und zudem auf vier Fahrspuren verengt ist. Dadurch muss mit Staus bei der Anfahrt gerechnet werden.



Die Busse der WVG können auf der Berliner Brücke im Bereich VW-Parkhaus Ost/P2 Volkswagen-Arena nicht mehr wenden. Wegen der geänderten Fahrtstrecke sollte auch eine längere Anfahrt im P+R-Verkehr eingeplant werden. Die Ein- und Ausstiegshaltestellen bleiben bestehen.

Auf der B 188 zwischen A 39 und K 46 nur je ein Fahrstreifen in Baustelle

Hinzu kommt: Wegen der Straßenbauarbeiten auf der Bundesstraße 188 ist die Kanalbrücke in Vorsfelde für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt, so dass schon deswegen mit höherem Verkehrsaufkommen auf der Berliner Brücke gerechnet werden muss.

Das ist aber noch nicht alles. Auch im westlichen Bereich der B 188 in Wolfsburg gibt es Behinderungen: Für die Vorbereitung des vierstreifigen Ausbaus haben Bohrarbeiten zur Baugrund-Untersuchung stattgefunden, für die die Bundesstraße auf jeweils einen Fahrstreifen je Richtung eingeschränkt wurde. Das betrifft den Abschnitt zwischen der Autobahn 39 und der Kreisstraße 46 (Kohlgärten). Diese Teilsperrungen sind noch nicht aufgehoben. red

