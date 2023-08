Die Eberfest-Sause in Vorsfelde ist gestartet

Sommer, Sonne, Eberfest - pünktlich für die große Sause nach den Werksferien ist der Sommer in die VW-Stadt zurückgekehrt. Bei bestem Wetter strömten Freitagabend die Partygäste in die Eberstadt. Die 41. Auflage feiert das traditionelle Wiedersehensfest nach dem Urlaub mittlerweile.

Etliche Partygäste waren zur Eröffnung des Eberfestes herbeigeströmt. Foto: regios24/Helge Landmann Foto: Helge Landmann / regios24

Den Startschuss gaben dieses Mal Oberbürgermeister Dennis Weilmann, Ortsbürgermeisterin Sandra Straube und Thilo Kirsten vom federführenden Werbeverein Vorsfelde live. Kirsten dankte zunächst all den ehrenamtlichen Helfern, die mit großem Herz und ebenso großer Tatkraft dafür gesorgt hatten, dass das Fest wieder stattfinden kann.

Dank an Helfer und Sponsoren

Und auch ohne die Sponsoren wäre es nicht möglich gewesen, unterstrich der Chef der Werbegemeinschaft. „Vom Bandprogramm über all die Buden bis zum Kinderfest reicht ja das Angebot. Wir freuen uns, wieder mit vielen Vorsfeldern und Menschen aus dem Umkreis in unserer schönen Altstadt zu feiern.“

Ganz Wolfsburg freue sich aufs traditionelle Eberfest, stellte Oberbürgermeister Dennis Weilmann fest. Wolfsburg feiere ja gerade „erst“ das 85. Stadtjubiläum, umso mehr erfreue man sich am Fest im Jahrhunderte alten Ortsteil. All den Helfern und auch dem Ortsrat gebühre großer Dank, unterstrich Wolfsburgs Oberbürgermeister.

Die zwei Urgesteine des Vorsfelder Eberfestes, Elke Dietze und Wieland Kusch, freuen sich, dass es wieder rund geht auf der Langen Straße. Foto: Barbara Benstem / FMN

Ortsbürgermeisterin Sandra Straube verglich das Eberfest mit einem großen Feuerwerk und ging auf die Bestandteile, von den Raketen bis zu den Menschen, die sich an ihnen erfreuen, ein. Nicht zuletzt Sabine Feige, die das Kinderfest auf die Beine gestellt habe, sei zu danken. Außerdem freute sich die Ortsbürgermeisterin besonders über „Gründungsmitglieder“, die einst das Eberfest mit auf den Weg gebracht hatten und teilweise anwesend waren. Der Familie Rogaß und der Vorsfelderin Elke Dietze sei ausdrücklich zu danken.

Elke Dietze ließ sich von unserer Zeitung denn auch nicht lange bitten und erzählte von den Anfängen. Allerdings nicht ohne einen weiteren Motor mit uns anzusteuern: Wieland Kusch, der seinerzeit schon im Alter von 19 Jahren die Sause mitinitiiert hatte. „Es fing damit an, dass wir uns in der Meinstraße mal besser kennen lernen wollten“, erzählte die heute 92-jährige Elke Dietze. „Dann kam eines zum anderen, es wurde ein Straßenfest und dann daraus die regelmäßige große Wiedersehensfeier nach den Ferien. Eine gute Nachbarschaft und Gemeinschaft ist doch das Allerwichtigste“, freuen sich die beiden auf zwei schöne Tage mit vielen weiteren Vorsfeldern beim 41. Eberfest.

Am Samstag geht es mit dem Bürgerfrühstück (10 Uhr, Lounge-Bühne) weiter. Von 13 bis 16 Uhr lockt die jüngsten Eberfest-Besucher das Kinderfest mit Puppentheater, Schultütenaktion und Schminken. Ort: Sparkassenbühne. Dort spielt auch um 17.45 Uhr die Band M 1. Ab 20 Uhr spielen Four Roses.

Auf der Volksbank-Bühne ist um 18 Uhr Pretty & Pink dran. Um 21 Uhr spielt Stürmer Deluxe.

Für die Kinder gibt es einige Aktionen. Hier ließ sich 2022 Lionel zum Fuchs schminken. (Archivfoto) Foto: Helge Landmann / regios24

Auf der Lounge-Bühne, wo um 10 Uhr Start mit dem Bürgerfrühstück ist, spielen um 18 Uhr Jonas Green und um 21 Uhr Leon Braje (Voice of Germany Staffel 6).

Am Ütschenpaul gibt es ab 18.30 Uhr DJ Musik.

Verkehrsbehinderungen, Absperrungen, Buslinien, Parkplätze auf einen Blick

Die Lange Straße sowie die Straße An der Propstei sind für den gesamten Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Dadurch bedingt können auch die Kattenstraße und die südliche Meinstraße nicht angefahren werden. Die Sperrungen werden am 6. August (Sonntag) voraussichtlich gegen 18 Uhr wieder aufgehoben.

Stichwort Buslinien: Bis Sonntagabend, 6. August, fahren die Linien 201/221 und 265 in beide Richtungen aufgrund des Eberfestes in Vorsfelde eine Umleitung. Die Haltestellen „Ernst-August-Straße“, „Petruskirche“ und „Obere Tor“ können nicht bedient werden. Eine Ersatzhaltestelle wird an der Feuerwehr eingerichtet. Zusätzlich wird die Haltestelle „Roßplatz“ bedient.

Stichwort Parkplätze: Besuchern des Eberfestes wird empfohlen, die Parkplätze am Schützenhaus, am Schulzentrum Im Eichholz, am Achtenbüttelweg, am Drömlingstadion und in der Straße An der Meine in Anspruch zu nehmen.

