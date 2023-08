Azubis starten in Wolfsburg bei der Volksbank ins Berufsleben

Zum 1. August begrüßt die Volksbank BraWo 32 junge Menschen zum Start ihrer Ausbildung. 30 Auszubildende erlernen laut einer Mitteilung ab sofort den Beruf der/des Bankkauffrau/-mannes, wovon sieben zusätzlich dual Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzdienstleistungsmanagement an der Welfenakademie Braunschweig studieren.

Ein Auszubildender startet zudem als Immobilienkaufmann über den Ausbildungsverbund der Wirtschaftsregion Braunschweig/Magdeburg bei der Volksbank BraWo. Erstmals bietet die Volksbank zudem, auch in Zusammenarbeit mit der Welfenakademie, das duale Studium der Wirtschaftsinformatik mit Schwerpunkt Digitale Transformation an, das ebenfalls ein Student ab dem 1. August beginnt.

Auszubildende kommen auch von außerhalb des BraWo-Gebietes

„Wir freuen uns sehr, dass in diesem Jahr 32 Auszubildende und duale Studierende ihre berufliche Karriere bei der Volksbank BraWo beginnen. Damit können wir noch mehr jungen Menschen als in den vergangenen Jahren den Start in ihr berufliches Leben ermöglichen“, ist Burcu Braun, Leiterin Ausbildung bei der Volksbank BraWo, begeistert. Die Auszubildenden kommen in diesem Jahr nicht nur aus der BraWo-Region, sondern mit Wolfenbüttel, Goslar, Hildesheim, Celle und Helmstedt auch darüber hinaus.

Orientierung in der Brawo Group

„Es ist schön zu sehen, wie die BraWo weit über die Region verankert und auch bei jungen Leuten bekannt ist“, so die Ausbildungsleiterin. „Zudem freuen wir uns sehr, dass wir in diesem Jahr erstmals das duale Studium der Wirtschaftsinformatik anbieten und ausbilden können. Hierbei handelt es sich um einen sehr praxisorientierten Studiengang, bei dem die Theoriephase an der Welfenakademie stattfindet und die Praxis bei uns in der BraWo in den Bereichen IT, Projektmanagement, Prozessmanagement und in der Organisation erlernt wird.“

Den Berufseinsteigern stehen laut der Mitteilung ab sofort vielfältige Aufgaben aus der Bankenwelt bevor. In den Einführungstagen liegt zunächst der Fokus auf dem gegenseitigen Kennenlernen und dem Ankommen in der Berufswelt. Während ihrer Ausbildung werden die jungen Banker in den verschiedenen Bereichen der Volksbank BraWo eingesetzt und erhalten einen tiefgehenden Einblick in die Unternehmensgruppe, die BraWo Group. „Die Zeit in der Ausbildung sowie in ihrem dualen Studium dient zur Orientierung und soll ihnen aufzeigen, welche beruflichen Möglichkeiten sich innerhalb der BraWo Group bieten“, erläutert Burcu Braun. „Es ist immer schön zu sehen, wie sich unsere Youngsters entwickeln und Teil der BraWo-Familie werden.“

Ihr Einsatz in den verschiedensten Bereichen der Bank bietet auch die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, ein großes Netzwerk aufzubauen und Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedensten Fachbereichen kennenzulernen. Dabei hilft den Berufseinsteigern auch das Trainingskonzept „Fit for BraWo“.

Praxisnähe durch hauseigenes Azubitraining

Das hauseigene Azubitraining setzt auf größtmögliche Praxisnähe: Bankeigene Trainer führen individualisierte Trainings durch, um den jungen Menschen losgelöst von den alltäglichen Inhalten einer Ausbildung noch vielfältigere Einblicke in die Praxis zu ermöglichen. Dabei wird jeder Ausbildungsjahrgang intensiv von einem Trainer begleitet. „Wir bieten den Auszubildenden und dualen Studierenden so eine umfangreiche und vielseitige Ausbildung mit einem Fokus auf Netzwerken an“, ist Burcu Braun überzeugt.

Die neuen BraWo-Auszubildenden in Wolfsburg sind Malyn Dietrich, Frederike Kluge, Laura Malewicz, Dominic Weimer und Amelie Spelly.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de