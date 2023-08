Feuer auf Wolfsburger Schulgelände: Müllsäcke brennen

Wolfsburg Polizei und Feuerwehr sind am Dienstagabend in die Wolfsburger Pestalozziallee ausgerückt. Zeugen hatten dort eine Rauchsäule bemerkt.

Unbekannte haben am Dienstagabend auf dem Schulgelände in der Pestalozziallee in Wolfsburg in einem Bauschuttcontainer Feuer gelegt. Wie die Wolfsburger Polizei berichtet, hatten zwei Zeugen gegen 20.13 Uhr vom Gehweg zwischen Rathaus und Friedrich-Ebert-Straße aus Rauch aufsteigen sehen und sofort Polizei und Feuerwehr informiert.

Die Rettungskräfte fanden am Ratsgymnasium zwei Container aus Metall vor, in denen mehrere mit Bauabfällen gefüllte Kunststoffsäcke brannten. Die Feuerwehr löschte diese ab.

Wolfsburger Polizei: Feuer hätte schlimmstenfalls übergreifen können

Die Polizei wiederum hat ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung durch das Feuer eingeleitet. „Dank der beiden aufmerksamen Zeugen konnte der Brand schnell gelöscht werden. Da rings um die Container Gebäude stehen, hätte auch aufkommender Wind das Feuer anfachen und dieses auf die Schulgebäude übergreifen können“, erklärt die Polizei.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen auf dem Schulgelände bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer (05361) 46460 entgegen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de