Wolfsburger Baugebiet Wiesengarten bekommt Spielplatz

Als die WN vor zwei Wochen für einen Artikel über den Wiesengarten im Reislinger Baugebiet vorbeischauten, stand bei vielen Familien der lang angekündigte Park mit Spielplatz ganz oben auf der Wunschliste. Nun will die Stadt Wolfsburg liefern: Sie kündigt für die zentrale Grünfläche im Wiesengarten einen Baustart im Herbst an.

Die Fläche ist riesig und öffnet sich zwischen Reihenhäusern am Schwertlilienweg und denen in der Straße „An den Rohwiesen“. Wenn der Park fertig ist, müssen die direkten Anwohner nur ihre Gartenpforten öffnen, und die Kinder können zum Spielplatz laufen. Manche Familien wohnen allerdings schon drei Jahre im Baugebiet, und noch gibt es keine Spielgeräte.

Reislinger Baugebiet Wiesengarten bekommt seinen Spielplatz

Die Stadt Wolfsburg kündigt an, dass mit dem „Wiesenanger“ eine Verbindung zwischen der ländlich geprägten Umgebung und der Neubebauung hergestellt werde. Sie verspricht neben dem Spielplatz auch einen Bolzrasen und Wegeverbindungen.

Der Spielplatz soll an das nordwestliche Ende der Grünanlage kommen. Die Stadt kündigt einen großzügigen Spielplatz mit Angeboten für verschiedene Altersgruppen an. Passend zum Motto „Wildes Wiesen-Wirrwarr“ sollen Spielgeräte in Gräseroptik Möglichkeiten zum Klettern, Balancieren, Rutschen, Drehen, Schaukeln und Hüpfen bieten. Die Spielbereiche werden durch Strauch- und Gehölzinseln aufgelockert und miteinander verbunden.

Ab dem Herbst soll die Grünfläche angelegt werden

Niedrige und mittelhohe Sträucher und Stauden sollen die Grünfläche von den Privatgärten abgrenzen. Der Fuß- und Radweg, so kündigt die Kommune an, werde von Bäumen begleitet, um Schattenplätze zu schaffen, ohne die Aussicht zu blockieren. Ein Rasenband in der Mitte des „Wiesenangers“ werde Ballspiele und Bewegung ermöglichen, während die Randbereiche in extensive Wiesen übergingen.

Ein Platz am südlichen Ende ist dazu gedacht, den alten Ortskern Reislingens mit dem Neubaugebiet zu verbinden. Geplant sind hier eine gepflasterte Fläche mit Tischtennisplatte und Sitzgelegenheiten als Treffpunkt.

„Mit der Schaffung der zentralen Grünfläche setzen wir ein klares Zeichen für die Bedeutung von Natur und Lebensqualität in Wohngebieten“, wird Erster Stadtrat und Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide in einer Pressemitteilung zitiert. Die Ausschreibung sei für August geplant. Nach einer erfolgreichen Submisson solle der Baustart im Herbst 2023 stattfinden.

