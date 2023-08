39 neue Auszubildende starten bei der Stadt Wolfsburg

Am 1. August starteten 39 Nachwuchskräfte in ihre Ausbildung bei der Stadt Wolfsburg, wie diese mitteilt. Für 25 Frauen und 14 Männer beginnt in zehn unterschiedlichen Berufen ein neuer Lebensabschnitt.

Dabei beginnen die Berufsanfänger und -anfängerinnen sowohl in typischen Verwaltungsberufen als auch in gewerblich-technischen Berufen wie Gärtner oder Fachangestellte für Medien- und Informationsdiensten. Empfangen wurden die neuen Kollegen der Mitteilung zufolge im Ratssitzungssaal von Oberbürgermeister Dennis Weilmann und Gesamtpersonalratsvorsitzendem Peter Wagner. „Sie sind die Zukunft der Wolfsburger Stadtverwaltung“, begrüßte Oberbürgermeister Dennis Weilmann die Auszubildenden.

Bewerbungsphase für 2024 läuft

„Die Ausbildung genießt bei uns seit jeher einen sehr hohen Stellenwert. Doch gerade in Zeiten des Fachkräftemangels kommt der Förderung eigener Nachwuchskräfte eine besondere Rolle zu. Unsere Ausbildung ist lehrreich, vielfältig und individuell.“ Insgesamt absolvieren derzeit 124 junge Menschen ihre Ausbildung bei der Stadtverwaltung, heißt es seitens der Stadtverwaltung.

Bis zum 31. Oktober läuft zudem die Bewerbungsphase für den Ausbildungsstart 2024. Alle Informationen zum Bewerbungsvorgang, den Berufen sowie das Bewerbungsportal sind unter wolfsburg.de/ausbildung zu finden.

red

