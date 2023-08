Wolfsburger Stadtwaldstraße  wird saniert 

Im Zuge des diesjährigen Deckenprogramms wird die Stadtwaldstraße zwischen der Einmündung Breslauer Straße/Laagbergstraße bis etwa zur Stadtwaldstraße 28 beziehungsweise zur Bushaltestelle saniert, teilt die Stadt Wolfsburg mit. Die Arbeiten würden unter Vollsperrung zwischen dem 7. und 11. August ausgeführt.

„Wir als Stadt Wolfsburg nutzen insbesondere die Ferienzeiten, um solche Projekte umzusetzen, weil weniger Verkehr auf den Straßen unterwegs ist. Am Verkehr Teilnehmende bitten wir vorsorglich um Geduld und Verständnis“, erklärt Erster Stadtrat und Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide.

Eine Umleitung werde ausgeschildert. Sie führe über die Laagbergstraße, Heinrich-Heine-Straße, Braunschweiger Straße zur Röntgenstraße. Fußgänger und Fußgängerinnen und Radfahrer und Radfahrerinnen könnten die Stadtwaldstraße weiterhin passieren. Betroffen sei eine Fläche von insgesamt rund 3000 Quadratmetern, also in etwa der Größe eines halben Fußballfeldes, so die Stadt. Es werde die oberste Asphaltschicht zunächst abgefräst und dann neu eingebaut, heißt es abschließend.

Sperrung der Stadtwaldstraße – Umleitung der Busse

An der Stadtwaldstraße vom Kreuzungsbereich Stadtwaldstraße/Laagbergstraße bis zur Haltestelle „Stadtwaldstraße“ wird aufgrund von Sanierungsarbeiten der Verlauf der Linien 212, 213, 222 und 268 im Zeitraum von Montag, 7. August, bis voraussichtlich Freitag, 11. August, angepasst, teilt die Wolfsburger Verkehrs-Gesellschaft mit.

Fahrten der Linien 213 und 222, die normalerweise an der Haltestelle „Schützenhaus“ starten und enden, tun dies während der Baumaßnahme an der Haltestelle „Hochring“. Damit sind die folgenden Haltestellen für die Linien gesperrt: „Stadtwaldstraße“, „Brandenburger Platz“, „Hagebuttenweg“, „Bielefelder Straße“, „Duisburger Straße“, „Düsseldorfer Straße“, „Kölner Ring“, „Samlandweg“, „Schlesierweg“, „Pauluskirche“, „Sachsenring“ und „Schützenhaus“.

Die Linie 212 bedient stündlich im Wechsel die Haltestellen des Kölner Rings und die Haltestelle „Schützenhaus“.

Für die Linie 268 sind folgende Haltestellen gesperrt: „Raststätte“, „Rabenbergstraße“, „Semmelweisring“, „Sauerbruchstraße“, „Hochring“ und „Stadtwaldstraße“. Alternativ bedient die Linie 268 zusätzlich die Haltestellen „Frankfurter Straße“ und „Brandenburger Platz“.

Weitere Informationen sowie die Baustellenfahrpläne sind unter www.wvg.de zu finden. Durch die Umleitung könne es zu Verspätungen kommen.

red

