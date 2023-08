Wolfsburg Unbekannte brechen in Logistikunternehmen in Hattorf ein. Die Polizei Wolfsburg sucht nach Zeugen.

Einbruch Einbruch in Wolfsburg – Täter stehlen 30 Meter Kupferdraht

Unbekannte sind am Wochenende auf das Gelände eines Logistikunternehmens in der Peter-Hurst-Straße in Wolfsburg eingedrungen. Der Einbruch ereignete sich zwischen Freitagmittag, 12.30 Uhr, und Montagvormittag, 11.30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Wolfsburg fuhren die Unbekannten mit einem Fahrzeug über die Straße Hohenbüchen und den davon abgehenden Fußweg zur Rückseite des Unternehmens.

Sie zerstörten dort den Maschendrahtzaun und drangen in die Lagerhallen ein. Anschließend stahlen die Unbekannten 30 Meter Kupferdraht aus den Lagerhallen.

Eine Schadensermittlung findet derzeit noch statt. Die Ermittler vermuten, dass die Täter mit ihrem Fahrzeug über die A39 oder auf dem Parallelweg zur A39 in Richtung Mörse wegfuhren.

Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind und bittet um Hinweise an die Polizeistation in Fallersleben unter (05361) 46460.

red

