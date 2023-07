Königslutter Acht Autos wurden in Wolfsburg Opfer von Randalierern. Die Täter zerkratzten den Lack und brachen Scheibenwischer ab. Das ist bekannt.

In der Nacht zum Montag wurden mehrere Autos in der Wolfsburger Nordstraße zerkratzt und demoliert. (Symbolbild)

Polizei Wolfsburg Autos demoliert: Täter in Wolfsburg verursachen 5000-Euro-Schaden

Eine Spur der Verwüstung hat ein Unbekannter in der Nacht zum Montag in der Nordstraße hinterlassen. Zeugen alarmierten gegen 00.30 Uhr die Polizei, nachdem sie mitbekommen hatten, dass ein männlicher Unbekannter durch die Nordstraße gegangen und dort Fahrzeuge beschädigte, teilte die Polizei in einer Mitteilung mit.

Die Polizei stellte bei insgesamt acht Fahrzeugen abgebrochene Heckscheibenwischer fest. Zudem verursachte der Unbekannte Lackkratzer an den Fahrzeugen und beschädigte andere Fahrzeugteile. Betroffen waren ein Audi A 6, Opel Astra, Opel Corsa, VW Touran, VW Lupo, Skoda Karoq und zwei Skoda Fabia.

Der Schaden liegt bei mindestens 5000 Euro – Polizei geht von mehr Geschädigten aus

Nach ersten Schätzungen dürfte der angerichtete Schaden bei mindestens 5000 Euro liegen, so die Polizei. Auch ein Türkranz wurde von einer Haustür gerissen und achtlos auf die Fahrbahn geworfen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und kann nicht ausschließen, dass es noch weitere Geschädigte gibt. Weitere Geschädigte und Zeugen melden sich bei der Polizeiwache in der Straße Gerichtsweg unter (05353) 941050.

