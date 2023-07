Mann verletzt Wolfsburger und raubt ihn anschließend aus

Wolfsburg In Wolfsburg raubte ein Unbekannter einen 43-Jährigen am Montagvormittag aus. Der Mann musste ins Krankenhaus, der Täter flüchtete.

Ein Wolfsburger ist Opfer eines Überfalls geworden. Die Polizei sucht nach Zeugen zu einem Raubüberfall, der sich am Montagmorgen in der Bahnhofspassage ereignet hat.

Nach Informationen der Polizei ging der 43-jährige Wolfsburger am Montagmorgen gegen 10.30 Uhr von einer Bäckereifiliale am Nordkopf in Richtung Bahnhofspassage. Plötzlich näherte sich ein Radfahrer und riss den Mann zu Boden. Der Täter griff das Opfer am Boden weiter an, raubte ihm den Rucksack und flüchtete auf seinem Fahrrad in Richtung Siegfried-Ehlers-Straße.

Raubopfer wurde verletzt ins Klinikum Wolfsburg gebracht

Der 43-Jährige wurde bei dem Überfall verletzt und mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht, heißt es in der Pressmitteilung der Polizei weiter, die schon in der Nacht zu Samstag bei einem Pkw-Brand im Einsatz war. Wie schwer die Verletzungen des 43-Jährigen sind, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

Der flüchtige Täter ist männlich, schwarz bekleidet, führte einen schwarzen Rucksack und ein dunkles Fahrrad mit sich. Die Polizei bittet Zeugen des Überfalls, sich auf der Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter (05361) 46460 zu melden.

