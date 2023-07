Eiskalt erfrischt die Wolfsburger nicht nur bei großer Hitze

Erfrischende Getränke schaffen an heißen Sommertagen Abhilfe gegen den Durst. Mit Hingabe zubereitet, bringen sie zudem Abwechslung ins Glas. Mit selbst gekochtem Sirup und frischen Kräutern haben die Wolfsburger Landfrauen für die Wolfsburger Nachrichten flüssige Gaumenkitzler gemixt, die das Zeug zum perfekten Drink für jede Tageszeit haben.

Auf der Suche nach kulinarischen Impulsen ist man bei der Landfrau Sigrid Weinkauf goldrichtig. Neben eigenen Ideen hat die Vorsitzende des Landfrauenvereins Vorsfelde und Umgebung um sich herum ein Netzwerk von 18 Ortsgruppen mit 504 kreativen Frauen.

Geschmacklich ist der Cocktail ein Genuss

Eine davon ist Karin Flaschl. Die Ortsvertreterin für Vorsfelde-Süd kredenzte einen Holunderblüten-Cocktail, der geschmacklich ein Genuss und auch optisch ein echter Hingucker ist. „Das ist ein toller Sommerdrink, der bei unserem Cocktail-Abend zu den Rennern gehörte“, berichtete die 61-Jährige.

Frisch gemixt kann der Genuss beginnen. Foto: Helge Landmann / regios24

Die entscheidende Zutat beim erfrischenden Mix aus Eiswürfeln, Limettenscheiben, Minze und Mineralwasser ist ihr eigener Holunderblütensirup. Die Dolden mit den Blüten sammelt die 61-Jährige gern am Mittellandkanal. „Da habe ich meine bewährten Plätze“.

Die vermengten Zutaten müssen zwei Nächte ziehen

Die Zubereitung braucht Zeit. Die Vorsfelderin lässt die vermengten Zutaten zwei Nächte ziehen. „Bis der ganze Keller duftet.“ Dann wird der Sud durch ein Tuch gedrückt, aufgekocht und noch heiß in Flaschen abgefüllt, in denen er sich in Speisekammeratmosphäre lange hält.

Etwas schneller geht die Zubereitung ihres Holunderblütenlikörs vonstatten, der mit Doppelkorn oder Wodka angesetzt wird. Ob zur Gartenparty, dem Mädelsabend oder einfach nur beim Relaxen auf der Terrasse, hat Flaschl etliche Varianten in petto. Ob mit Sirup oder Likör als Basis, mit Apfel – oder Orangensaft oder mit Prosecco aufgegossen, der Drink hat in der heißen Jahreszeit das Zeug zum Alleskönner.

Der Tag startet mit einer Sanddorn-Apfel-Schorle.

Nicht erst seit Sanddorn voll im Trend ist, startet Sigrid Weinkauf ihren Tag gern mit einer Sanddorn-Apfel-Schorle. „Das Getränk habe ich an einer Strandbar auf Borkum kennengelernt“, berichtete sie. „Zuhause habe ich mir das Rezept erarbeitet, bis es geschmacklich annähernd identisch war.“

Das hat Spaß gemacht: Sigrid Weinkauf und Daniela Burucker schenken ein. Foto: Helge Landmann / regios24

Für den besonderen Kick beim Mix aus Mineralwasser, Apfel- und Sanddornsaft sorgt bei ihr schließlich der frisch geriebene Ingwer. „Ich nehme 25 Gramm auf einen dreiviertel Liter“, erklärt sie dazu. Fürs Auge und auch fürs Aroma kommen zusätzlich noch Minze oder Basilikum ins Glas.

Morgensonne und nicht zu viel Wasser für den Kräutergarten

Weinkaufs Kräutergarten hat für die Garnitur des Cocktails immer etwas zu bieten. „Ich habe dort alleine vier Sorten Minze.“ Und was ist ihr Tipp für einen munter sprießenden Kräutergarten? „Überwiegend Morgensonne und nicht zu viel Wasser.“

Rezepte Holunderblütensaft 20 Dolden Holunderblüten, 1 Kilogramm Zucker, 30 Gramm Zitronensäure, 1 Liter Wasser. Alle Zutaten in eine Schüssel geben und zwei Nächte ziehen lassen. Den Saft durch ein Tuch drücken, aufkochen und noch heiß in Flaschen abfüllen. Holunderblüten-Cocktail 2-3 Eiswürfel, 2 Scheiben Limette, 2 Blätter Minze, 2-4 cl Holunderblütensaft. In schönem Glas anrichten und mit Mineralwasser auffüllen. Sanddorn-Apfel-Schorle 450 ml Mineralwasser (medium), 175 ml Apfelsaft, naturtrüb, 75 ml Sanddorn-Saft (100 Prozent) 3 bis 4 Stiele Minze und nach Wunsch 25 Gramm geschnittener Ingwer.

Neben Tagesfahrten, Kurzreisen, Gesundheitskursen und auch Vorträgen veranstalten die Landfrauen auch gemeinsame Cocktailabende. Welche Drinks sind neben den hier vorgestellten dort die Renner? „Bitter schlägt süß“, berichteten die Landfrauen. Beispiel: „Ein Aperol-Spritz oder Campari-Drink geht in netter Runde immer.“

