Wolfsburg Nach einer körperlichen Auseinandersetzung, in die wohl vier Personen verwickelt waren, meldete sich bei der Polizei Wolfsburg eine verletzte Person.

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise nach einer Auseinandersetzung mit Verletzten in Wolfsburg (Symbolbild).

Polizei Wolfsburg Verletzte nach Streit in Wolfsburg: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich am Donnerstagabend zwischen vier Personen an der Heßlinger Straße in Wolfsburg ereignet haben soll. Wie die Polizei mitteilt, alarmierte eine darin verwickelte Person gegen 20.17 Uhr die Beamten und berichtete, verletzt worden zu sein.

Die Polizei traf zwei der Beteiligten an einer Bushaltestelle an. Eine der Personen war laut Bericht verletzt, lehnte jedoch konsequent eine Behandlung durch die Rettungskräfte ab. Die Klärung des Vorfalls erwies sich mit beiden Personen wohl als äußerst schwierig, wie die Polizei berichtet. Es gab keinerlei Hinweise auf mögliche Tatbeteiligte oder den Hintergrund der Auseinandersetzung.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die Aussagen zu dem Vorfall machen können. Hinweisgeber werden gebeten, sich auf der Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361 46460 zu melden.

red

