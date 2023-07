In der Wolfsburger Wildzähnecke gibt‘s Stress um die Zäune

Wohnen in Wolfsburg So lebt es sich im Wolfsburger Baugebiet Wildzähnecke

Weißer Putz, graue Dächer und viele graue Zäune unter einer grauen Wolkendecke: Das auf rund 300 Wohneinheiten ausgelegte Baugebiet Wildzähnecke in Wolfsburg empfängt an einem nasskalten Juli-Tag nicht gerade mit einem Flair von Lebensfreude. Doch der erste Eindruck täuscht: Vielen Bewohnern gefällt es hier im äußersten Norden von Wendschott ausgesprochen gut.

Anna Röhl zum Beispiel. Die 29-Jährige hat an der Tür ihrer Doppelhaushälfte gerade eine Lieferung in Empfang genommen. Ein Kind auf dem Arm, lobt sie, dass es in der Wildzähnecke sehr familiär zugehe. „Hier sind ganz viele junge Familien“, sagt sie. Und direkt am Spielplatz und am Park zu wohnen, sei für eine Familie mit Kindern natürlich ein Privileg.

Baugebiet Wildzähnecke in Wolfsburg: Familiär und stadtnah

Vor gut zwei Jahren haben Röhl und ihr Mann das Haus in der Straße „Zur Wildzähnecke“ gemietet. Gefunden haben sie es durch Zufall. „Wendschott ist sehr schön. Wir fühlen uns sehr wohl“, sagt die Selbstständige. Auch die Lage des Baugebietes gefällt der Neu-Wolfsburgerin, die aus dem Landkreis Gifhorn zugezogen ist: „Es ist dörflich, und wir sind superschnell in der Stadt.“

Der Spielplatz ist ein Farbtupfer im Baugebiet Wildzähnecke. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Was sich die Zweifach-Mama allerdings wünschen würde: „Dass mehr Unternehmen sich trauen, die Gewerbeflächen zu belegen.“ Bislang gibt es am Eingang der Wildzähnecke neben dem Aldi-Markt nur einen Bäcker, eine Zahnärztin und ein Unternehmen, das Staubsauger und Küchenmaschinen verkauft. „Da könnte mal Gastro rein oder ein schönes Café“, findet Röhl.

Bewohner wünschen sich Gastronomie und Geschäfte

„Ein bisschen mehr Leben“, vielleicht eine Apotheke, fände auch Rafael Agullo toll. Den Pizzawagen, der früher am Rand des Quartiers stand, gebe es ja auch nicht mehr. Das ist gerade aber nicht das große Thema des 60-Jährigen, der 2017 mit seiner Frau Susanne Agullo-Stolz ein Einfamilienhaus in der Straße „In den Kämpen“ bezogen hat.

Susanne Agullo-Stolz wohnt sehr gerne im Wendschotter Baugebiet. Ihr Mann und sie möchten in der Wildzähnecke alt werden. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Er erzählt, dass die Stadt Wolfsburg gerade die Eigentümer im Baugebiet angeschrieben und sie aufgefordert habe, ihre Zäune auf eine Höhe von 80 Zentimetern zurückzubauen. „Wir sind alle total geschockt“, sagt Agullo.

Post aus dem Rathaus: Stadt beanstandet zu hohe Gartenzäune

Zur Straße hin seien nur niedrige Hecken und Maschendrahtzäune erlaubt. In der Realität verschwinden viele Gärten und Häuser hinter meterhohen Kunststoffzäunen. Auch die Agullos haben sich eine andere Gestaltung der Grundstückseinfassung gestattet: Sie haben eine hohe Hecke mit dazwischenstehenden Schiefersteinen anlegen lassen. „Die waren sehr teuer“, sagt der Wolfsburger.

Katze Agathe bewacht die Hecke von Rafael Agullo und Susanne Agullo-Stolz im Baugebiet Wildzähnecke in Wendschott. Das Ehepaar befürchtet aufgrund eines Schreibens der Stadt Wolfsburg, die Grundstückseinfassung zurückbauen zu müssen. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Die Regeln, welche die Kommune nun offenbar durchzusetzen gedenkt, leuchten ihm überhaupt nicht ein. Bei einem Zaun von 80 Zentimetern könne doch jeder, der vorbeikomme, im Garten spielende Kinder vom Grundstück locken, gibt er zu bedenken. Auch Hunde seien dahinter nicht sicher. Ein dritter Punkt ist für den Vater zweier erwachsener Kinder die Privatspähre: Einige Häuser stehen nah an der Straße, ohne Sichtschutz könne man vom Bürgersteig auf den Abendbrottisch schauen.

Der Wolfsburger hat sich wegen der Sache mit den Grundstückseinfriedungen einen Gesprächstermin bei der Stadtverwaltung geben lassen: Am Montag ist er im Rathaus. Abgesehen von dieser Angelegenheit gefällt es seiner Frau und ihm wunderbar in der Wildzähnecke. „Wir lieben es hier“, sagt Rafael Agullo. „Es ist traumhaft. Wir wollen für immer hierbleiben.“

Wird der freie Blick aufs Feld verbaut?

Frank Pichatzek mäht sein Grundstück in der Wildzähnecke. Er hatte sich eigentlich auf einen freien Blick vom Garten aufs Feld gefreut, befürchtet aber, dass dieser verbaut wird. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Den Umzug und den Hausbau hat Frank Pichatzek noch vor sich. Er mäht gerade das Grundstück am Südrand der Wildzähnecke, das er schon vor Jahren gekauft hat. „Eigentlich, um einen schönen Blick auf das Feld zu haben“, erzählt der 60-Jährige. Er hat es sich toll vorgestellt, abends ohne direkte Nachbarn im Garten zu sitzen.

Doch inzwischen solle auch das Feld als Neubaugebiet erschlossen werden, sagt der Wendschotter. Eigentlich seines Wissens schon im Frühjahr, doch es sei ja alles teurer geworden. „Das schreckt viele, viele Leute vom Bauen ab.“ Pichatzek auch. Und so bleibt er erst einmal in seinem Elternhaus in Alt-Wendschott wohnen.

Wolfsburgerin fehlt in der Wildzähnecke das Grün

Nicht sonderlich glücklich in der Wildzähnecke ist eine 59-Jährige, die gerade mit ihrem Hund über die zwischen Reihen von Mehrfamilienhäusern gelegene Grünfläche läuft. Seit knapp zwei Jahren lebt sie in einer Wohnung im Wendschotter Baugebiet. „Ich wohne hier ganz gerne“, sagt sie zunächst, fügt dann aber hinzu, dass die Wildzähnecke völlig überteuert sei und viel zu wenig Grün biete. Die Wolfsburgerin hofft darum, künftig eine Wohnung in einer ländlicheren Lage zu finden.

Noch etwas kahl: Der "Park" des Wolfsburger Neubauquartiers Wildzähnecke. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Gut gefallen ihr die Nachbarn. Die seien nett. „Das ist ausgezeichnet.“ Und auch die Busanbindung im Halbstunden-Takt kann die Wolfsburgerin nur loben. „Da vermisst man gar nichts.“

