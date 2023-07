Wolfsburg bei Führungen erkunden

Die WMG lädt in Wolfsburg im August zu mehreren Führungen ein.

Die Stadtführungen der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) bieten eine Möglichkeit für eine Entdeckungsreise durch Wolfsburg. Auch im August lädt die WMG alle Interessierten zu spannenden Touren ein.

Den Auftakt bildet am 6. August der „Architekturspaziergang“. Wolfsburg hat verschiedenste architektonische Meisterwerke von bekannten Architekten wie Alvar Aalto oder Zaha Hadid zu bieten. Diese besuchen die Teilnehmenden während der zweieinhalbstündigen Tour durch die Stadt. Beginn ist um 15 Uhr am Scharoun-Theater. Erwachsene zahlen 15 Euro, Kinder 12 Euro. Eine Anmeldung ist bis zum 3. August möglich.

Straßen-Szenen im historischen Fallersleben

Am 13. August gibt es eine eineinhalbstündige Zeitreise während der Tour „Straßen-Szenen im historischen Fallersleben“ freuen. In authentischen Kostümen werden von Mitgliedern des Kultur- und Denkmalvereins historische Theaterszenen aus rund tausend Jahren bewegter Geschichte bei einem Rundgang durch die Altstadt und den Schlosspark nachgespielt. Es gibt viel zu erfahren über kleine und große Begebenheiten und berühmte Persönlichkeiten. Die Tour startet um 15 Uhr an der Schlosstreppe Fallersleben. Erwachsene zahlen 6 Euro. Bis 14 Jahre ist die Teilnahme kostenfrei. Eine Anmeldung ist bis zum 8. August möglich.

Am 20. August folgt die „Schleusenführung Sülfeld“. Die 1938 erbaute Schleusenanlage brachte den Schiffsverkehr nach Wolfsburg und war so elementar am Aufschwung der Stadt beteiligt. Gäste der Führung können sich auf einen Einblick in die Geschichte und Gegenwart des Bauwerks freuen und deren Funktionsweise kennenlernen. Beginn der eineinhalbstündigen Tour ist um 15 Uhr. Los geht es nach eigenständiger Anreise über Allerbüttel auf dem Besucherparkplatz der Schleuse Sülfeld. Die Teilnahmekosten betragen 10 Euro für Erwachsene und 8,50 Euro für Kinder. Eine vorherige Anmeldung ist bis zum 17. August erforderlich.

Naturerlebnisse im Wolfsburger Statwald

Am 27. August 2023 erfahren Interessierte während der zweistündigen Tour „Naturerlebnisse im Wolfsburger Stadtwald“ alles Wissenswerte zur Trinkwasserversorgung in Wolfsburg sowie den vielen Brunnen und Quellen, die sich entlang des Wanderweges im rund 1000 Hektar großen Stadtwald erstrecken. Zum Abschluss des Rundgangs gibt es Kaffee und Kuchen im Parkhotel Wolfsburg. Um 14 Uhr treffen ich alle Teilnehmenden am Parkhotel Wolfsburg. Der Preis beträgt 19 Euro für Erwachsene und 16 Euro für Kinder. Eine vorherige Anmeldung ist bis zum 18. August erforderlich.

Anmeldungen für die kostenpflichtigen Stadtführungen sind in der Tourist-Information im Wolfsburg Store, per E-Mail an tourist@wolfsburg.de oder online unter www.wolfsburg-erleben.de möglich. Auf der Website findet sich auch ein Überblick über das Stadtführungsprogramm der WMG.

